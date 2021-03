La Nissan GT-R file, doucement mais sûrement, vers une fin de carrière bien méritée. La supercar de la firme japonaise, présente au catalogue du constructeur depuis 2007, vit actuellement ses derniers mois de commercialisation. Et pour célébrer la fin d'une carrière couronnée de succès, la marque lui prépare une série limitée "Final Edition" qui aura le droit à quelques éléments spécifiques et une sacrée hausse de puissance.

Les premières rumeurs font état d'un modèle largement inspiré de compétition et de la Nissan GT-R GT3 en particulier. La GT-R "Final Edition" serait commercialisée à seulement 20 unités et pourrait embarquer un V6 3,8 litres développant pas moins de 720 chevaux, soit 120 chevaux de plus que la plus radicale des Nissan GT-R, la Nismo et ses 600 chevaux.

Mais le modèle le plus attendu, ce n'est pas cette édition spéciale, mais bien la prochaine génération de GT-R. Au vu des nouvelles réglementations, pour conserver un niveau de performance acceptable tout en restant plus ou moins dans les clous vis-à-vis de la réglementation, les ingénieurs n'auront pas d'autres choix que d'avoir recours à l'électrification.

Selon le magazine japonais "Best Car", Nissan travaillerait bien sur un système d'électrification pour sa prochaine supercar, mais pas forcément sur ce à quoi nous nous attendions. En effet, si le passage au 100 % électrique semble encore un peu prématuré pour une telle voiture, on aurait pu s'attendre à un modèle hybride rechargeable, comme la plupart des nouvelles supercars présentées actuellement.

De son côté, Nissan travaillerait sur une micro-hybridation via un système de 48 volts adoptant un alterno-démarreur intégré qui produirait une trentaine de chevaux et 250 Nm. L'énergie alimenterait également un système permettant de réduire les décibels produits par le véhicule, en prévision des règlementations plus strictes en matière d'émissions sonores. Il n'y a pas encore de date précise concernant l'arrivée de cette future GT-R, même si le magazine "Best Cars" table sur une présentation en 2022.