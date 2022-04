Le fabuleux moteur V10 5,2 litres atmosphérique de l'Huracán fera ses adieux d'ici quelques mois. On ne sait pas encore ce qui nous attend pour la prochaine génération, hybride ou plug-in certainement, mais ce qui est sûr, c'est que cette année, chez Lamborghini, il y aura beaucoup de nouveautés, notamment avec cette nouvelle Huracán.

Alors que beaucoup s'attendaient à la présentation de la Sterrato, la firme au Taureau a plutôt joué la sécurité avec un rafraîchissement de l'Huracán et cette nouvelle version Tecnica. C'est bien plus qu'un restylage, compte tenu du fait que ses performances augmentent, tandis qu'elle a aussi le droit à quelques changements esthétiques.

Encore plus sexy ?

Tel un prédateur prêt à bondir, tout en étant moins spectaculaire que la STO, mais certainement plus intimidant qu'une EVO, la nouvelle Huracán Tecnica, fait son apparition.

À l'avant, nous retrouvons une sorte de "Y" peint en noir juste sous les optiques, clairement dérivé de la fameuse Terzo Millennio, tandis que d'autres éléments font référence à l'Essenza SCV12. La partie arrière est certainement la plus spectaculaire : la Tecnica est 6,1 cm plus longue que l'EVO, mais pas plus large, bien qu'avec ces nouveaux éléments de style, elle en ait l'air. Les passages de roues arrière ont été élargis pour lui donner encore plus de prestance.

Et si les jantes en alliage de 20 pouces "Damiso" vous rappellent quelque chose, c'est que vous avez bonne mémoire, puisqu'il s'agit de celles de la Lamborghini Vision GT.

Le pouvoir de l'air

Les ingénieurs se sont focalisés sur le plaisir de conduire, avec notamment de nouvelles solutions esthétiques qui s'accordent visuellement et aérodynamiquement.

La silhouette de l'Huracán Tecnica parle d'elle-même : la traînée aérodynamique a été réduite de 20 %, tandis que, par rapport à la précédente, la force d'appui a augmenté de 35 %. Des changements qui, selon le constructeur italien, favorisent la stabilité à haute vitesse, mais aussi lors des décélérations en virage.

Le V10 au sommet

Le V10 est toujours au centre du projet : 100 % thermique, puissant, envoûtant et vénérable grâce à la cloison en verre qui couvre (mais ne cache pas) le moteur. Ce moteur, en quelques chiffres, c'est 640 chevaux à 8 000 tr/min, 565 Nm de couple, une vitesse maximale de 325 km/h, 1 379 kilos sur la balance et un 0 à 100 km/h abattu en 3,2 secondes.

Disponible à partir de cette année, la nouvelle Lamborghini Huracán Tecnica ne sera certainement pas la dernière Huracán de la saga. La version baroudeuse Sterrato est attendue pour cette année également.