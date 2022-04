La Lamborghini Aventador est sur le point de faire ses adieux. Une série spéciale a été produite par le constructeur italien, hélas, quelques exemplaires ne sont pas parvenus à leur propriétaire et ont péri dans le naufrage du navire Felicity Ace.

Lamborghini a déclaré reproduire les exemplaires détruits, et annonce la vente aux enchères du tout dernier exemplaire le 19 avril prochain via la maison de vente aux enchères RM Sotheby's. En plus de devenir propriétaire de la toute dernière Lamborghini Aventador Coupé de l'histoire, le futur propriétaire recevra également un NFT créé par l'artiste numérique Krista Kim, le producteur de musique Steve Aoki et l'agence INVNT Group.

Ce NFT offrira quelques privilèges, telles que la possibilité de participer aux présentations en avant-première des futurs modèles produits en série limitée, ou encore, une visite privée du Museo Lamborghini ainsi qu'une rencontre virtuelle avec les créateurs de ce NFT.

"Lamborghini et la communauté NFT se complètent très bien, car nous partageons de nombreuses valeurs. Nous sommes tous deux des innovateurs à l'esprit jeune, à l'affût de projets et de solutions technologiques inattendus", explique Stephan Winkelmann, président et PDG d'Automobili Lamborghini. "Ce projet est très spécial pour nous car il s'agit d'une véritable première, d'un chemin que personne n'a jamais emprunté ; collaborer avec des esprits créatifs aussi exceptionnels le rend d'autant plus spécial."

Galerie: Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae

40 Photos

La Lamborghini Aventador Ultimae est la dernière à bénéficier d'un V12 non électrifié. En effet, la prochaine génération que les espions ont déjà aperçue sur la route bénéficiera d'un V12 hybride d'une puissance inconnue pour le moment. L'Aventador ultimae est la version la plus puissante jamais construite par le fabricant au taureau. Elle est équipée d'un V12 6,5 litres de 780 ch, c'est 40 ch de plus que la S et 10 ch de plus que la terrible SVJ. Elle est capable de passer de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes et de filer à une vitesse maximale de 355 km/h.