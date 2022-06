Aucun constructeur automobile ne pourra échapper à l'électrification en Europe. Ni même Lamborghini, qui en plus de préparer sa première voiture 100% électrique, ne lancera prochainement que des voitures électrifiées. Soyez rassurés, Mitja Borkert (directeur du design de Lamborghini) a déclaré que l'orientation stylistique ne changera pas pour autant.

"Elles ressembleront toujours à des vaisseaux spatiaux, seront toujours inspirantes, toujours des voitures qui, quelle que soit la technologie dont elles disposent, auront le son et l'émotion pour vous toucher", a déclaré Mitja Borkert à Autocar.

Les modèles électrifiés de Lamborghini ne ressembleront pas pour autant à la Lamborghini Sian FKP 37. Produite en série limitée, cette voiture sort du lot et s'inspire du concept Terzo Millennio présenté en 2017. La Sian FKP 37 est certes un modèle électrifié grâce aux supercondensateurs. Toutefois, les prochaines Lamborghini auront une configuration hybride plus conventionnelle et un style moins radical.

Galerie: Lamborghini Sian FKP 37 au Salon de Francfort

66 Photos

Le passage à l'électrique permet aussi aux designers d'être plus libres. En effet, l'absence de certains éléments inhérents aux voitures thermiques ouvre des possibilités de conception. Mitja Borkert a indiqué qu'il pouvait par exemple utiliser l'espace normalement dédié au tuyau d'échappement pour "utiliser l'aérodynamisme d'une manière très cool".

Lamborghini a déclaré par le passé que 100% de ses voitures seront électrifiées à partir de 2024. Il a aussi confirmé que sa première voiture électrique arrivera en 2028, et qu'elle aura la forme d'une voiture 2+2. Elle sera suivie par la seconde génération du Lamborghini Urus.

En attendant de découvrir toutes ces nouveautés, Lamborghini a déposé le nom Revuelto. Nous ne savons pas pour l'heure à quoi cela correspond. Il pourrait s'agir du nom de la Lamborghini à piles, mais cela n'a pas encore été confirmé par le fabricant italien. On rappelle aussi que la marque au taureau est en train de finaliser le développement de la remplaçante de l'Aventador, et qu'elle a déjà été aperçue par les photographes espions.