Il y a environ un an, Lamborghini a dévoilé l'Aventador Ultimae comme dernier chapitre de l'histoire de l'Aventador, longue de dix ans. Il est maintenant temps pour le constructeur de supercars de tourner la page et de commencer à travailler sur la remplaçante de son produit phare.

Son développement est désormais entamé et voici de nouvelles photos espion montrant un prototype entièrement camouflé.

Pas besoin d'être un expert pour voir qu'il s'agit ici d'une Lamborghini et même un petit enfant devrait être capable de reconnaître facilement qu'il s'agit bien d'un véhicule de Sant'Agata Bolognese. Elle est loin de porter tous les éléments de production, mais on peut déjà y voir certaines formes et lignes qui sont probablement dans leur forme finale de production.

En commençant par l'avant, les petits feux de jour à LED ne sont que des accessoires provisoires car cette voiture n'a pas d'autres feux à l'avant. Le camouflage laisse entrevoir des groupes d'éclairage pointus avec une forme plus agressive et étroite que celle de l'Aventador.

À l'arrière, Lamborghini tente de nous tromper avec des autocollants imitant les feux arrière réels, mais la vérité c'est que les vrais feux se cachent en dessous. À en juger par ce que nous voyons, les feux arrière seront en forme de Y et auront un design très élégant. Nous pouvons également voir un spoiler arrière intéressant avec des éléments trapézoïdaux au-dessus du système d'échappement quadruple qui sort haut.

Ces énormes tuyaux sont très probablement reliés à un moteur V12, car Lamborghini a déjà confirmé que la remplaçante de l'Aventador s'appuiera sur un moteur 12 cylindres. Il s'agira du troisième nouveau moteur V12 de la marque et il sera certainement doté d'une forme d'électrification. Il est bien trop tôt pour spéculer sur sa puissance, mais on peut s'attendre à ce que cette nouvelle unité soit plus puissante que le V12 de l'Aventador Ultimae avec 770 chevaux (566 kilowatts) et 720 Newton-mètres de couple.

Lamborghini n'en est probablement qu'au milieu du travail de test qu'elle doit effectuer avant que la remplaçante de l'Aventador soit prête pour son lancement sur le marché. On peut s'attendre à voir le modèle dans son intégralité l'année prochaine et l'on peut supposer que d'ici là, il y aura bien d'autres occasions d'analyser différents prototypes en test sur les routes publiques.