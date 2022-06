De plus en plus, le nom de Delage fait parler de lui. Il faut dire que faire revivre une marque mythique, française, avec une hypercar embarquant un V12 à aspiration naturelle, de nos jours, c'est sacrément osé !

Et pourtant petit à petit, ce projet porté par Laurent Tapie, fils de Bernard et serial entrepreneur comme le fut son père, paraît concret. Et de ce qu'i n'était encore il y a peu que la renaissance d'un nom, on est passé ce week-end à un véhicule qui a fait vibrer de bonheur les amoureux de l'automobile qui avaient la chance de se retrouver au Festival of Speed de Goodwood 2022. Comment ? Tout simplement en faisant hurler le V12 !

Pour ce qui ne voyaient en la Delage qu'une maquette de salon, cette vidéo a de quoi vous faire définitivement changer d'avis. En effet, l'hypercar française s'est alignée au départ de la course de côte de Goodwood, visiblement décidée à imprimer son physique de F1 du futur dans la rétine des spectateur, autant que le son rageur de son moteur dans leurs tympans.

Pourtant encore faut-il rappeler qu'il s'agit bel et bien là d'un véhicule hybride, qui ajoute au V12 7.6 litres développant 960 chevaux, un moteur électrique délivrant lui 110 ch, pour une puissance totale de quelques 1100 chevaux. Et puisque l'on est dans la description de cette hypercar immatriculée 13 (Bouches-du-Rhône), sachez que malgré la position centrale du pilote, deux personnes peuvent prendre place à bord, en tandem.