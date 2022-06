Il y a quelques jours, les Britanniques de chez Prodrive ont présenté la P25, un splendide restomod de la légendaire Subaru Impreza 22B. Un modèle qui reprend globalement les codes esthétiques et la mécanique du modèle d'antan, avec néanmoins quelques adaptations plus modernes.

Comme vous pouvez le constater sur les photos, les équipes de Prodrive ont conservé autant que possible les courbes et les lignes de l'Impreza 22B. Cette dernière a été fabriquée à 424 exemplaires en 1997. Tout comme la 22B de l'époque, la P25 possède un énorme aileron arrière, une carrosserie dotée de trois portes et la même largeur de 1,77 mètre.

Les optiques sont identiques à celles de l'Impreza 22B, tandis que pour l'intérieur, Prodrive assure que l'esprit du modèle originel a été conservé. L'entreprise britannique a néanmoins ajouté une sellerie en cuir, Alcantara et fibre de carbone et un écran haute définition pour enregistrer les données de ses sessions sur circuit.

Il y a eu également quelques changements techniques, avec l'ajout d'une suspension McPherson, d'amortisseurs réglables, de nouveaux ressorts optimisés, de freins plus grands et de nouvelles jantes de 19 pouces. La carrosserie de la P25 fait largement appel à la fibre de carbone pour réduire le poids total à moins de 1200 kg.

Nous retrouvons également un nouveau moteur boxer quatre cylindres 2,5 litres capable de développer plus de 400 ch. La transmission est intégrale et est assistée par une boîte de vitesses séquentielle à six rapports avec des palettes au volant. Une fonction Launch Control dérivée des voitures de rallye modernes a été ajoutée. Selon Prodrive, la P25 peut passer de 0 à 100 km/h en l'espace de 3,5 secondes. Et d'après la vidéo au Festival of Speed de Goodwood, il semblerait que ce soit vrai au vu de la manière dont elle décolle.

Les premières livraisons sont prévues à la fin de l'année. Pour acheter l'un des 25 exemplaires prévus, il faut être prêt à débourser 540 000 euros. Un chiffre qui, toutefois, n'est pas vraiment surprenant si l'on considère qu'une 22B originale et en parfait état peut se vendre contre plus de 300 000 euros.