Après un teaser pour le moins équivoque, Subaru et Hoonigan viennent de révéler la nouvelle voiture de Travis Pastrana pour la prochaine édition du Gymkhana. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a eu un sacré travail de la part des ingénieurs pour parvenir au modèle présenté ici, le modèle de base n'étant pas franchement sportif.

Le modèle en question, c'est une Subaru GL Wagon préparée par les équipes de Hoonigan. Pour le moment, nous n'avons pas encore de détails techniques précis concernant la voiture, mais elle devrait développer plus de 900 chevaux. À titre de comparaison, le modèle original dispose d'un petit quatre cylindres 1,8 litre de 72 chevaux.

Cette Subaru GL Wagon est dotée d'un kit carrosserie intégrant un nouveau bouclier avant, des passages de roues élargis, un becquet de toit et un diffuseur. Elle se chausse de jantes à bâtons entourées de pneumatiques Yokohama, et se voit revêtue d'une livrée spécifique reprenant les couleurs de la Subaru GL Wagon de l'équipe de ski américaine de 1984.

Un package délicatement néo-rétro, qui devrait une nouvelle fois ravir les fans de la saga Gymkhana, un épisode qui devrait se dérouler sur la neige ou sur la glace, le véhicule en question ayant été conçu spécifiquement pour ça.

La dernière fois que nous avions laissé Travis Pastrana, c'était aux commandes d'une Subaru WRX STI dotée d'une cavalerie de plus de 850 chevaux à Annapolis. Avec cette nouvelle Subaru GL Wagon au look décalé, le prochain Gymkhana risque d'être encore plus spectaculaire.