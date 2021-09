Vous avez toujours rêvé de vous offrir une légende des rallyes ? Une Subaru Impreza de 1993 est actuellement en vente chez le concessionnaire Ruote Da Sogno, à Reggio Emilia, en Italie. Et ce n'est pas n'importe quelle voiture de rallye puisque, en effet, selon la description du site internet, ce modèle a été piloté par la légende des rallyes : Colin McRae.

L'histoire de la Subaru Impreza

La Subaru Impreza a fait ses débuts en rallye en 1993. Elle fut préparée et homologuée par la division sportive de Subaru, à savoir STI, et l'entreprise britannique Prodrive. La voiture a été affublée du numéro 555 par le sponsor de l'époque, les stickers sont d'ailleurs clairement visibles sur l'exemplaire à vendre.

Ce modèle a eu la réputation d'être plutôt fiable, puisque la configuration mécanique et esthétique a été conservée jusqu'en 1996, date à laquelle l'équipe japonaise a décidé d'engager une nouvelle version dotée de deux portes.

L'Impreza a fait ses débuts en 1993 au Rallye des 1000 Lacs avec un certain Ari Vatenen à son volant. La même année, elle a également été pilotée au British Rally par Colin McRae, le pilote écossais qui a remporté le championnat du monde des rallyes en 1995, et qui est malheureusement décédé à l'âge de 39 ans en 2007.

Trois exemplaires restants

En ce qui concerne l'histoire plus récente de la voiture, elle est aujourd'hui l'une des trois dernières Subaru Impreza à avoir conservé sa configuration initiale, aussi bien esthétique que mécanique, avec la même plaque d'immatriculation qui plus est. Cette Impreza est une petite pépite, puisqu'à l'époque, les châssis des autres modèles ont généralement été revendus à d'autres équipes pour ensuite être modifiés et être engagés dans de nouvelles compétitions.

La Subaru Impreza en vente est donc dans sa configuration originale, elle n'a pas subi de modifications particulières, et elle a été utilisée par Colin McRae lors des essais du Rallye de Suède. La concession à l'origine de la vente précise simplement que la voiture a eu le droit à un petit rafraîchissement, avec notamment le changement de quelques pièces, remplacées par des pièces d'origine bien évidemment. Le prix n'est pas communiqué par le vendeur, mais pour vous donner une petite indication, une Subaru Impreza WRC de 1997 a été vendue aux enchères en 2017 pour environ 230 000 livres, soit environ 269 000 euros.