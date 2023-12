Les voitures neuves commencent à perdre de la valeur lorsque leurs propriétaires les sortent de chez le concessionnaire. La dépréciation est réelle, mais certaines marques et certains modèles conservent leur valeur initiale mieux que d'autres.

Une nouvelle étude iSeeCars révèle quelles sont les voitures d'occasion qui ont eu la dépréciation la plus faible au cours des cinq dernières années.

Rien ne se rapproche d'une Porsche 911 qui conserve sa valeur et qui décote de seulement 9,3 %, ou 16 893 €, depuis 2018. Ce chiffre représente près de la moitié de la Porsche 718 Cayman, classée deuxième, qui a perdu 17,6 % de sa valeur.

RANG Modèle Amortissement Moyenne € Différence du prix de vente conseillé par le fabricant 1 Porsche 911 (coupe) 9.3% €16,893 2 Porsche 718 Cayman 17.6% €12,485 3 Toyota Tacoma 20.4% €7,804 4 Jeep Wrangler 20.8% €8,357 5 Honda Civic 21.5% €5,431 6 Subaru BRZ 23.4% €7,575 7 Chevrolet Camaro 24.2% €9,487 8 Toyota C-HR 24.4% €6,248 9 Subaru Crosstreck 24.5% €6,735 10 Toyota Corolla 24.5% €5,415

Vous n'avez pas besoin de dépenser de l'argent dans une Porsche afin d'acheter une voiture amusante avec une faible dépréciation. Parmi les autres coupés figurant sur la liste, citons la Subaru BRZ, la Chevrolet Camaro et la Ford Mustang, qui occupent respectivement les 6e, 7e et 11e places.

Toyota est également bien représenté sur la liste, avec le RAV4, le Tacoma, le Tundra, la Corolla et le C-HR dans le top 20. La première année de la Jeep Wrangler JL de la génération actuelle se classe en quatrième position derrière la Tacoma, perdant environ 21 % de sa valeur.

RANG Modèle Amortissement Moyenne € Différence du prix de vente conseillé par le fabricant 11 Ford Mustang 24.5% €9,369 12 Porsche 718 Boxster 25.1% €18,875 13 Toyota Tundra 25.3% €11,753 14 Kia Rio (5 portes) 25.8% €4,673 15 Porsche 911 (décapotable) 26.0% €39,426 16 Honda HR-V 26.2% €6,832 17 Subaru Impreza 26.2% €6,467 18 Kia Rio 26.3% €4,630 19 Chevrolet Spark 26.6% €4,466 20 Toyota RAV4 27.2% €8,270

La Honda Civic se faufile dans la liste à la cinquième place, perdant 21,5 %, soit 5 431 €, au cours des cinq dernières années. La Kia Rio, la Chevrolet Spark et l'Honda HR-V sont d'autres modèles abordables qui rejoignent la Civic sur la liste aux côtés des Subaru Impreza et Crosstrek.

L'étude iSeeCars a analysé 1,1 million de voitures d'occasion, ayant pour année modèle 2018, qui ont été vendues entre novembre 2022 et octobre 2023. Le rapport n'inclut pas les modèles à faible volume et exclut les poids lourds, les fourgonnettes et les modèles abandonnés à partir de l'année modèle 2022.

En moyenne, les 25 marques et modèles de 2018 ayant la plus faible dépréciation sur cinq ans ont perdu 38,8 % de leur valeur, soit 16 078 €.