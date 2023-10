Le choix ne manque pas, de nos jours, lorsque vous souhaitez acheter une voiture de performance. Les coupés à deux portes, à propulsion arrière, englobent un large choix de marques et de modèles et cette nouvelle vidéo YouTube présente un duel entre deux concurrents improbables : une Chevrolet Camaro ZL1 2023 et une BMW M2 2023.

La Camaro ZL1 est propulsée par le moteur V8 suralimenté de 6,2 litres de Chevrolet. Il développe 650 chevaux et 881 Nm de couple, bien plus que la BMW. Cependant, cette puissance supplémentaire présente un inconvénient : un poids à vide plus élevé. La Camaro pèse en effet 1763kg.

Galerie: Chevrolet Camaro (2021)

2 Photos

Vous l’aurez compris, la BMW possède un moteur beaucoup plus petit. Son six cylindres en ligne de 3,0 litres bi-turbo développe 453 chevaux et 550 Nm de couple. Mais l’allemande est plus légère avec ses 1700kg. Les deux voitures sont dotées d’une boîte de vitesse à six rapports.

Galerie: BMW M2 2023

16 Photos

Une victoire si facile ?

Les deux hommes se sont affrontés pour la première fois dans deux courses avec départ lancé, et la Camaro a laissé parler sa puissance. Elle a remporté les premières manches mais le premier duel avec départ arrêté a mal tourné pour l’américaine. Son conducteur a raté un changement de vitesse ce qui a laissé le champ libre à la BMW pour aller s’imposer. La deuxième course s'est déroulée sans problème, la Camaro balayant à juste titre la concurrence.

Galerie: Hennessey Chevrolet Camaro ZL1 Exorcist Final Edition

10 Photos

La Chevrolet a bouclé la course de 400 mètres en 12,2 secondes mais alors que la M2 affiche presque 200 ch de moins, elle n’est que 0,4 seconde plus lente que la Camaro. Cette dernière a également été plus rapide pour atteindre les 100km/h. Il lui a fallu 3,8 secondes, mais là encore ce n’est que 0,1 seconde plus vite que la BMW.

La M2 et le reste de la gamme M de BMW n'auront, éventuellement, plus rien à craindre de la ZL1 car Chevrolet a annoncé que la production de la sixième génération de Camaro va prendre fin à compter du mois de janvier prochain. Le constructeur a cependant précisé que ce n'était pas "la fin de l'histoire de la Camaro", mais sans fournir plus de détails. Espérons qu’une variante électrique ne pointera pas le bout de son nez…