Autant adulés que parfois détestés, les films Transformers ont en tout cas eu le mérite d’en mettre plein la vue aux passionnés de belles carrosseries. Entre les Ford Mustang, Mercedes, Ferrari et plus récemment Porsche, les amoureux de l’automobile sont servit. Mais si il y a bien une marque qui a vu sa côte de popularité grimper en flèche grâce à la franchise des robots cybertroniens, c’est bien Chevrolet.

À l’occasion de la sortie de Transformers rise of de beasts (disponible depuis le 7 juin en France), le moment ne pouvait être plus propice pour une petite retrospective de chaque véhicule incarné par la mascotte de la saga : Bumblebee

Camaro Z28 de 1977 (Transformers)

Lancée en 1984, la première série sur les Transformers met en scène le conflit qui oppose les paisibles Autobots aux terribles Decepticons. Dans les rang des Autobots se trouve Bumblebee, un personnage attachant qui se transforme en Coccinelle. Au moment d’adapter la licence sur grand écran en 2007, les producteurs conserve le robot jaune mais décide d’abandonner la célèbre allemande (aussi par peur qu’elle ne rappelle pas trop Herbie) pour la Camaro Z28 de 1977, bien usée mais attrayante.

Réintroduite en tant que modèle durant la seconde moitié des années 70, la Z28 était propulsée par un V8 de 5,7 L avec un carburateur à quatre corps produisant 188 ch (mais celle du film en compte 360). À sa sortie, la Camaro de deuxième génération, dont fait partie la Z28, a établi un nouveau record en s’écoulant à 218 853 exemplaires. Pour la première fois de son histoire, la Muscle Car de Chevrolet avait dépassé sa rivale, la Ford Mustang. Mais dans un film où la puissante Mustang Saleen S281 de 2006 prenait de l’importance aux yeux du spectateur, les producteurs ont rapidement su que la seule Z28, un peu vieillotte, ne serait pas suffisante…

Camaro ZL1 (Transformers et Transformers Revenge of the Fallen)

Au moment du premier film, la cinquième génération de Camaro n’est encore qu’un concept. Pourtant, la future ZL1 apparaît déjà dans la deuxième partie de cet opus lorsque Bumblebee décide d’abandonner sa Z28 pour la version plus moderne. La voiture va rencontrer un succès monstre et dès sa mise en production, en 2009, les ventes de la Camaro vont immédiatement se multiplier.

De ce fait, la ZL1 sera bien sûr de retour dans le 2ème épisode de la saga, qui sort lui aussi en 2009, avec de légères modifications. Côté moteur, on retrouve un superbe LS3 V8 6.2 de 426 chevaux et l’américaine avale le 0 à 100 km/h en 5,2 secondes pour une vitesse de pointe de 280 km/h.

Camaro ZL1 2011 (Transformers Dark of the moon)

Après le succès au box-office des deux premiers films, Paramount et Hasbro concluent la première trilogie des films Transformers avec un nouvel opus sorti en 2011. Bumblebee est de retour avec la ZL1 qui a de nouveau connu quelques changements, plus visibles. L’aspect visuel est encore plus frappant avec un nouvel aileron arrière et la nouvelle monture développe 550 chevaux et 677 Nm de couple grâce au V8 LSA de 6,2 litres de cylindrée suralimenté par un compresseur, extrapolé du bloc des Corvette ZR1 et autres Cadillac CTS-V.

Camaro SS de 1967 (Transformers age of extinction)

Comme un clin d’oeil au premier film (mais surtout au vu de la situation des Transformers dans ce quatrième film), Bumblebee opte, dans un premier temps, pour un modèle plus ancien au début de Transformers 4. Il se change cette fois en Camaro SS de 1967 sous la forme d’un resto-mod.

Mais sous sa carrosserie d’époque, tout est moderne puisque le bolide s’offre le moteur de la dernière Corvette et de la cinquième génération de Camaro soit un V8 LS3 de 6,2 litres et de 430 chevaux, connecté à une boîte de vitesses manuelle à six rapports. Mais comme pour le premier opus, le bourdon aux gros canons n’allait pas s’arrêter en si bon chemin…

Camaro Concept de 2014 (Transformers age of extinction)

Tout comme la ZL1 de 2007, cette Camaro de 2014 n’était encore qu’un concept dans l’attente de la sixième génération qui allait sortir deux ans plus tard. Ses différences avec le modèle de série sont notables. La section avant a été entièrement redessinée et la prise d’air est plus large. Les poignées de porte on été amincies, les ailes élargies à l’arrière et ses roues sport sont toutes noires.

Camaro 2017 (Transformers the last knight)

Si Transformers 5 ne peut qu’être considéré que comme un échec sur tous les plans, le nouveau mode véhicule de Bumblebee mérite d’être mentionné. Il s’agit cette fois de la Chevrolet Camaro 2017. Si son aspect général ressemble assez à la cinquième génération, son aileron arrière n'est pas sans rappeler celui de la Shelby GT350R et si la version de base développe un V6 3.6 litres de 335 chevaux, celle du film se dote d’un moteur suralimenté de 6.2 litres développant plus de 650 chevaux.

Le retour de la Z28 (Bumblebee et Transformers rise of the beasts)

Alors que la saga subit un reboot en 2018 avec un spin-of sur Bumblebee, le sympathique autobot se change cette fois en Coccinelle pour renouer avec les origines du personnage. Mais de manière provisoire cependant car à la fin du long-métrage, le héros retrouve sa Z28 et il semble être de retour avec dans l’opus actuel, quoique légèrement modifiée pour du tout-terrain d’après cette photo.