Ces jours-ci, voir une Chevrolet Corvette C8 camouflée signifie probablement que vous regardez une voiture vraiment spéciale. Nous avons déjà la Stingray, la Z06 et la E-Ray à traction intégrale électrifiée, il ne reste donc plus beaucoup de modèles à sortir pour Chevrolet. La prochaine voiture devrait être la ZR1, et c'est ce que nous pensons voir ici.

Ce n'est pas la première apparition d’une potentielle C8 ZR1, mais cela pourrait être le premier exemple du véhicule proche de sa production finale. Il n'y a certainement pas de confusion sur le fait qu’il s’agisse d’une Corvette sous ces lourdes couvertures noires, et bien qu’il soit difficile d’identifier grand-chose en termes de détails, il semble qu'il y ait un séparateur important sur le carénage avant.

Mais surtout, il est impossible de rater ces pneus arrière très massifs. Nous avons essayé de zoomer pour rechercher les tailles de pneus sur le flanc, mais les photos ne sont tout simplement pas assez claires.

Côté moteur, si les rumeurs disent vrai, la ZR1 devrait utiliser une version bi-turbo du V8 de 5,5 litres de la Z06 (voir ci-dessus), qui produit déjà 670 chevaux. À présent, un modèle de 850 ch est certainement possible.

Une ZR1 en bonne compagnie ?

Ces images ont été longuement étudié, et il n'y a pas grand-chose d'autre à signaler en ce qui concerne des indices spécifiques à la ZR1. L'aile est conforme à la spécification Z06 et le carénage arrière avec l'échappement central est également directement issu de la Z06.

Bien sûr, les ZR1 de la génération précédente n'ont pas différé de manière significative dans le domaine du style, il n'y a donc aucune raison de s'attendre à ce que le modèle C8 soit une révolution.

D’autres voitures, peut-être plus importantes, ont été repérées avec ce prototype, en particulier la Porsche 911 GT2 RS. Sur circuit, c'est l'une des voitures homologuées pour la route les plus rapides au monde et il s'agit d'une référence pour la ZR1. Une C8 Z06 et une E-Ray ont également été repérées.

En 2020, Motor1 USA est tombé sur un rapport décrivant prétendument toute la génération de C8 jusqu'en 2025. Il s'est avéré assez précis jusqu'à présent, notamment en ce qui concerne le lancement de la Z06 et de l'E-Ray, et ce rapport répertorie la ZR1 pour une arriver en 2024. Elle vaudra la peine d’attendre.