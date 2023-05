Même si des variantes comme la Z06 et la E-Ray ont rejoint la gamme, la Corvette C8 standard reste une voiture puissante et performante. Cette vidéo nous montre la vitesse maximale que ce modèle peut atteindre sur un mile (soit 1,6km) avec le groupe de performances Z51.

La Corvette prend deux accélérations et dans les deux cas, la voiture accélère rapidement jusqu'à environ 120 miles par heure (soit 193km/h). Bien que la vitesse soit plus progressive ensuite, elle ne cesse d'augmenter.

La vidéo ne le précise pas, mais la deuxième manche semble être la plus rapide des deux car le compteur de vitesse affiche brièvement 172 mph (277 km/h), contre 171 mph (275 km/h) lors de la première tentative.

Galerie: Chevrolet Corvette Stingray (2019)

107 Photos

Un pack pure performance

Le pack Z51 comprend pas mal d'équipements. En particulier, l'échappement de performance augmente la puissance du moteur à 495 chevaux et 673 Nm de couple. Il ajoute également un différentiel à glissement limité électronique et un radiateur supplémentaire pour un meilleur refroidissement. La suspension comporte des sièges à ressort réglables manuellement. Les freins Brembo améliorent la capacité de freinage la voiture est équipée de pneus Michelin Pilot Sport 4S de 19 pouces à l'avant et de 20 pouces à l'arrière.

Une Corvette 2023 commence à 65 895 $ après les frais de destination de 1 395 $ mais le groupe performance Z51 ajoute 6 345 $ au prix de base.

Il serait intéressant de voir quelles vitesses la Z06 et l'E-Ray pourraient atteindre sur ce parcours. Les deux ont beaucoup plus de puissance que la Corvette standard, ce qui devrait se traduire par une vitesse plus élevée sur le mile.

La Z06 (voir ci-dessus) est équipée du V8 LT6 de 5,5 litres avec un vilebrequin plat et une ligne rouge à 8 600 tr/min. Avec ses 670 ch (soit 175 de plus que la C8). Le modèle atteint les 100 km/h en 2,6 secondes et a une vitesse de pointe de 304 km/h.

L'E-Ray (voir ci-dessus) a le V8 de 6,2 litres du modèle standard mais ajoute des moteurs électriques à l'essieu avant pour augmenter la puissance totale à 655 ch. Avec la configuration à traction intégrale, elle atteint les 100 km/h en 2,5 secondes, mais le constructeur ne précise pas la vitesse de pointe.