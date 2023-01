À mi-chemin entre tradition et modernité se trouve la Chevrolet Corvette E-Ray. Première version électrifiée de l'emblématique voiture de sport américaine, ce modèle conserve son gros V8 et l'associe à un moteur électrique pour devenir la Corvette de série la plus rapide de l'histoire.

Le bloc thermique 6,2 litres de 502 ch pour 637 Nm de couple entraîne les roues arrière. Sur l'essieu avant, le moteur électrique de 163 ch est alimenté par une batterie lithium-ion de 1,9 kWh située entre les sièges. La puissance totale, soit 665 ch, est quant à elle transmise au sol par un système intégral "intelligent" eAWD.

Galerie: Chevrolet Corvette E-Ray (2024)

22 Photos

Moins gloutonne, toujours aussi sportive

Bien que la consommation de carburant n'ait jamais été le cheval de bataille des Corvette (et des voitures de sport américaines en général), l'E-Ray vit avec son temps, à tel point qu'elle propose un "Stealth Mode" où seul le moteur électrique est utilisé jusqu'à la vitesse de 72 km/h. Parfait pour passer inaperçu.

En outre, le système de gestion du carburant, que l'on trouve déjà sur divers modèles du groupe General Motors, permet de réduire le nombre de cylindres utilisés de huit à quatre lorsque l'on roule à une vitesse constante.

Mais attention, il ne faut pas se tromper sur cette Corvette. En appuyant plus volontiers sur l'accélérateur, la voiture offre des performances de premier ordre. Elle revendique un 0 à 100 km/h en 2,5 secondes et un quart de mile parcouru en 10,5 secondes. Le bagage technique de la Chevrolet comprend également la suspension Magnetic Ride Control 4.0, avec trois modes, et le système de freinage Brembo en carbone-céramique.

Encore plus menaçante

En termes de design, l'E-Ray est plus large de 9,14 centimètres que la Stingray classique. Elle arbore une face avant différente avec des éléments horizontaux plus proéminents. À l'arrière, le pare-chocs est doté de nouvelles sorties d'air. Les roues de 20 et 21 pouces sont équipées de pneus Michelin Pilot Sport quatre saisons, mais des pneus d'été Pilot Sport 4S sont également disponibles en option pour des performances maximales.

Les intéressés pourront choisir parmi 14 teintes extérieures, dont les nouvelles Riptide Blue, Seawolf Gray et Cacti. La Corvette peut également être assortie du nouvel intérieur Artemis Dipped avec des moulures en fibre de carbone et des détails verts.

Chevrolet a également annoncé que toutes les Corvette de 2024 bénéficieraient d'une mise à jour des technologies d'aide à la conduite. Elles seront équipées de l'assistance au maintien dans la voie avec alerte au moment de la quitter, de l'alerte de collision avant et du freinage automatique d'urgence. L'E-Ray sera mise en vente plus tard cette année. Il faudra compter au minimum 104'295 dollars (environ 96'000 euros) pour le coupé et 7000 de plus pour le cabriolet.