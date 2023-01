Est-ce déjà l'heure de dire au revoir à The Grand Tour, l'émission animée par Jeremy Clarkson, James May et Richard Hammond, anciens présentateurs de Top Gear ? Alors que le premier a défrayé la chronique ces derniers jours en raison de propos injurieux envers Meghan Markle, l'épouse du prince Harry, Amazon Prime Video serait prêt à se passer de son programme phare.

Dans un reportage exclusif, le magazine Variety explique qu'Amazon devrait mettre fin à sa collaboration avec Clarkson après la diffusion des épisodes de The Grand Tour et La Ferme de Clarkson qui ont déjà été commandés. La première émission devrait se terminer fin 2024, après quatre épisodes spéciaux, tandis que la seconde devrait s'achever avec la saison 3, qui sortira également en 2024.

Une conférence de presse prévue le lundi 16 janvier 2023, qui devait promouvoir la saison 2 de La Ferme de Clarkson, a été annulée. Amazon Prime Video s'est abstenu de tout commentaire pour Variety.

Une nouvelle polémique pour Clarkson

Si elle venait à se confirmer, cette décision ferait suite à une nouvelle polémique ayant mêlé le sulfureux Jeremy Clarkson. Dans un éditorial du tabloïd The Sun publié le 16 décembre 2022, Clarkson avait eu des mots durs envers Meghan Markle.

"Je la déteste", avait-il écrit à son sujet, "pas comme je déteste Nicola Sturgeon [Première ministre d'Écosse] ou Rose West [tueuse en série britannique]. Je la déteste à un niveau cellulaire. La nuit, je n'arrive pas à dormir : je suis allongé, je grince des dents et je rêve du jour où on la fera défiler nue dans les rues de toutes les villes de Grande-Bretagne pendant que la foule criera 'Honte !' en lui jetant des excréments."

Le prince Harry a réagi à ces propos, les qualifiant d'"horribles, blessants et cruels envers [sa] femme". Il a ajouté : "Cela encourage également d'autres personnes au Royaume-Uni et dans le monde, en particulier les hommes, à penser qu'il est acceptable de traiter les femmes de cette façon."

Clarkson a par la suite présenté ses excuses sur son compte Instagram. L'intégralité du message est à retrouver ci-dessous.

"J'étais mortifié et tout le monde l'était aussi. Mon téléphone est devenu fou. Des amis très proches étaient furieux. Même ma propre fille a pris la parole sur Instagram pour me condamner", a écrit le Britannique.

Clarkson a également indiqué qu'il avait envoyé, par e-mail, des excuses au prince Harry et à Meghan Markle. Un porte-parole du duc et de la duchesse de Sussex a publié la déclaration suivante : "Si M. Clarkson a présenté de nouvelles excuses publiques, il n'a cessé d'écrire des articles propageant une rhétorique haineuse, des théories du complot dangereuses et de la misogynie, et il doit encore y répondre. À moins que chacun de ses autres articles n'ait également été écrit 'en catastrophe', comme il le dit, il est clair qu'il ne s'agit pas d'un incident isolé réalisé à la hâte mais plutôt d'une série d'articles réalisés dans la haine."

Clarkson n'en est pas à sa première controverse. Pour rappel, en 2015, la BBC avait coupé les ponts avec le trio de présentateurs de Top Gear après un incident lors duquel Clarkson avait frappé l'un des producteurs de l'émission.