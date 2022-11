La cinquième saison de The Grand Tour est actuellement en cours. En guise d'épisode d'ouverture de la saison en septembre dernier, le célèbre trio a sorti "A Scandi Flick", qui était une aventure à travers les paysages glacés du cercle polaire arctique de la Scandinavie.

Si l'accident de James May au volant d'une Mitsubishi Lancer Evolution VIII - où la voiture a été détruite et May a eu une côte cassée - a été l'un des moments les plus forts de ce premier épisode, les deux autres voitures ont pu rentrer chez elles. Et si vous souhaitiez les acheter, sachez que l'Audi RS4 B7 de Jeremy Clarkson n'est pas à vendre.

La Subaru Impreza WRX STI V-Limited 2003 de Richard Hammond, en revanche, a déjà été rachetée après le tournage. Par qui ? Par nul autre que celui qui l'a conduite : Hammond lui-même.

Hammond l'a révélé dans la vidéo Drivetribe en haut de cette page. Mieux encore, il a également révélé que la voiture sera restaurée. Heureusement, Hammond possède un atelier de restauration de voitures classiques appelé The Smallest Cog, idéal pour la remettre à neuf.

Comme on pouvait s'y attendre, la WRX STI Blobeye a subi des dommages aux mains de Hammond, bien qu'ils ne soient pas aussi importants qu'on pourrait le penser. Elle a une grosse bosse sur le capot, ainsi que quelques dégâts sur le pare-chocs et des morceaux qui sont tombés pendant le tournage de The Grand Tour. Les phares ont également besoin d'être restaurés, tout comme la rouille qui ne demande qu'à être traitée.

Heureusement, la livrée Martini Racing (ou simplement Martin) sera retiré par The Smallest Cog, ce qui ramènera cette Impreza WRX STI à sa peinture bleue Subaru d'origine.

Comme il s'agit d'un véritable échantillon JDM bleu qui a été importé du Japon au Royaume-Uni, le plan est de le restaurer dans sa forme originale d'usine. Nous verrons ce qui se passera dans les semaines ou les mois à venir, mais si vous êtes un fan de cette icône des courses de rallye, vous savez qu'une voiture spéciale sortira de ce projet.