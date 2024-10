Les voitures de rallye du groupe A de Subaru des années 1990 et 2000 sont entrées dans la légende. Colin McRae et Richard Burns ont utilisé ces voitures pour mettre Subaru sur la carte en Europe, cimentant la marque comme une icône de la surface libre dans le processus. Il n'existe qu'une poignée de ces Impreza construites par Prodrive, et celle-ci est à vendre.

Selon la fiche de la voiture sur RaceCarsDirect.com, cette Impreza à carrosserie GC8 a servi de voiture d'essai à McRae de 1993 à 1996. Après avoir été sous les feux de la rampe, elle a été vendue à un pilote privé, avant de faire l'objet d'une restauration complète en 2020. Le moteur a été entièrement reconstruit par la société anglaise Autosportif Engineering.

Depuis, la voiture n'a participé qu'à un seul événement : Le week-end RallyLegend 2022 à Saint-Marin. Vous pouvez la voir en compétition avec une sélection d'autres voitures de rallye emblématiques de Subaru dans la vidéo ci-dessous.

Selon le vendeur, l'Impreza est toujours prête pour la course. Les ceintures de sécurité, les extincteurs et le réservoir d'essence sont à jour. Les sièges sont neufs, mais les baquets en carbone d'origine Prodrive sont inclus, par souci d'originalité. Elle est actuellement configurée pour participer à des rallyes sur asphalte, mais elle est livrée avec tout l'équipement d'origine de Prodrive.

Comme il est difficile de trouver des Impreza prêtes pour la course, elles ne sont pas bon marché. Celle-ci se trouve actuellement en Italie et le prix demandé est de £390 000, soit environ 470 000 euros au taux de change actuel. Toute personne assez courageuse pour participer à un rallye au volant d'une voiture de cette valeur a notre plus grand respect.

Galerie: Subaru Impreza Prodrive Rally Car 1993 à vendre