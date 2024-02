La Subaru Impreza WRX que vous voyez sur la photo principale ci-dessus n'a pas plus de 13 ans et mais elle a été abandonnée par l'ancien propriétaire depuis au moins cinq ans. Elle a été retrouvée couverte de poussière dans un garage et a été immédiatement prise en charge par un garage pour lui redonner son ancienne splendeur. Mais la faire fonctionner a cependant demandé plus d’efforts que prévu et voici pourquoi.

Le milieu de gamme

La version WRX de la Subaru Impreza a toujours été le "juste milieu" entre la WRX STI plus sportive et les versions standard, tout en conservant les emblématiques moteurs turbo boxer 4 cylindres présents dans les versions les plus prestigieuses. Dans le cas de cet exemplaire, les ailes larges et carrées suggèrent qu'il s'agit en fait d'un modèle produit entre 2011 et 2014, doté d'une carrosserie plus agressive avec des éléments très similaires à la WRX STI contemporaine, y compris l'emblématique moteur turbo EJ255 de 2,5 litres à quatre cylindres. Ce dernier est capable de produire 265 ch.

Galerie: Subaru Impreza WRX (2011)

Selon WD Detailing, qui a retrouvé la voiture et à qui l’on doit cette vidéo, le dernier propriétaire l'a garé à cause d'un problème de radiateur, suffisamment grave pour provoquer une panne complète du moteur : une vérité qui se confirme lorsque les techniciens ont tenté de la démarrer.

Un nettoyage minutieux

Outre le remplacement complet du moteur, dans la vidéo publiée sur la chaîne sur YouTube, on voit les experts de WD Detailing rendre la Subaru comme neuve, en effectuant un nettoyage approfondi de la carrosserie et de l'intérieur, tout en corrigeant les imperfections esthétiques, en éliminant le garde-boue bosselé et en effectuant un léger ponçage pour enlever quelques rayures de la carrosserie. À la fin des travaux, la voiture a été offerte au vidéaste de la chaîne, en récompense de son travail acharné.