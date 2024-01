La transmission intégrale peut s'avérer utile pour accroître la traction sur une route verglacée. Mais il faut toujours conduire avec prudence, car l'adhérence latérale est limitée, quel que soit le nombre de roues qui transmettent la puissance au sol.

Ce conducteur de Subaru WRX aux États-Unis a appris une leçon importante sur les limites de la transmission intégrale après avoir perdu le contrôle de son véhicule et percuté de plein fouet un camion chasse-neige, coupant la voiture en deux, littéralement.

Le compte X (anciennement Twitter) du département des transports de l'État de New York a publié la vidéo de la caméra de surveillance du chasse-neige afin d'avertir les autres automobilistes de la façon dont ils doivent conduire sur une route enneigée. La vidéo commence alors que la WRX tente de dépasser un gros camion, sans se rendre compte qu'il n'y a pas de place pour se faufiler entre elle et le chasse-neige qui arrive. La voiture percute le chasse-neige, provoquant alors une explosion de débris.

La vidéo se termine par le retrait du chasse-neige de la route, mais des photos de l'épave ont été publiées sur X par Erik Ghiraduzzi (ci-dessous). Les photos terrifiantes montrent l'arrière de la WRX comme une boule froissée, avec la moitié avant encore présente devant le pilier B. On dirait que quelqu'un a pris un énorme couteau pour couper la berline en deux, délibérément. D'une manière ou d'une autre, soyez rassurés, personne n'a été blessé.

La transmission intégrale peut vous aider à accélérer dans des situations glissantes, mais elle ne peut pas vous aider à vous arrêter. Que votre véhicule soit équipé d'une transmission avant, arrière ou intégrale, les quatre freins sont les seuls à ralentir le véhicule, à l'exception des effets modérés du frein moteur.

Soyez donc prudent lorsque le temps est mauvais, et préparez-vous au mieux si les conditions météorologiques ne sont pas clémentes. N'hésitez pas à contacter votre mécanicien pour plus de précisions concernant votre véhicule et ses spécificités.

