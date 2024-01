Cela fait déjà plusieurs mois que Clarkson, Hammond et May ont visité le Grand Nord dans le cadre de l'émission spéciale de "The Grand Tour". Ceux qui ont suivi l'aventure se souviendront de la Subaru WRX STI bleue de Richard Hammond.

Il s'avère que la voiture lui a plu. Il l'aimait tellement qu'il l'a fait rapatrier en Angleterre une fois le tournage terminé et lui a fait subir quelques améliorations. Le résultat est la voiture que nous voyons ici dans cette nouvelle vidéo publiée sur Drivetribe, équipée d'une suspension rigide, de jantes dorées et d'un quatre cylindres à plat turbocompressé qui développe désormais une puissance de 530 chevaux.

Cela semble être la bonne recette pour s'amuser, et d'après l'expression d'Hammond au volant, nous dirions que tout cela fonctionne.

On ne nous donne pas de détails sur les améliorations, mais Hammond se penche pour actionner un interrupteur dans la boîte à gants de la Subaru. Apparemment, cela active un réglage plus agressif, qui inclut un système anti-lag pour aider à maintenir le turbo en ébullition. Curieusement, il déclare plus tôt que "le turbo lag est la meilleure chose qui ait jamais été inventée"... Mais bon, il s'amuse.

Hammond déclare que cette petite bombe est aussi une "utilitaire" qui a de la "personnalité". Ce sont des caractéristiques qu'il attribue à sa WRX récemment modifiée, et nous soupçonnons les propriétaires de Subaru de s'y reconnaître.

D'une manière générale, la WRX a toujours offert une certaine fonctionnalité utilitaire en tant que véhicule à quatre roues motrices pouvant accueillir cinq personnes et quelques objets. Cette génération, en tout cas, est certainement analogique avec sa boîte de vitesses manuelle à trois pédales et ses quelques aides à la conduite. Et bien sûr, la WRX a de la personnalité. Nous n'en sommes pas si sûrs en ce qui concerne le modèle de la génération actuelle.