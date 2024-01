Les éditions spéciales de la WRX ne manquent pas au Japon, et Subaru vient d'en présenter une nouvelle. La WRX S4 STI Sport conserve l'habillage plastique douteux, mais intègre quelques améliorations sportives. Toutefois, comme il s'agit d'un modèle STI Sport et non d'une STI à part entière, il ne bénéficie d'aucune amélioration de puissance. Le kit de carrosserie plus agressif est complété par de nouvelles jantes forgées BBS de 19 pouces aux deux essieux.

Peinte en bleu offshore métallisé, emprunté au break Levorg STI Sport qui n'est pas non plus destiné à l'Amérique, la berline sportive est chaussée de pneus Michelin Pilot Sport 5 de 245/35 R19. Elle se distingue visuellement par des accents noirs sur la calandre, les coques de rétroviseurs latéraux et le spoiler du couvercle de coffre. Même la plupart des écussons ainsi que l'antenne de toit arborent un look sombre.

Subaru WRX S4 STI Sport (2024)

20 Photos

À l'intérieur, les changements se limitent à une paire de sièges avant Recaro avec des logos STI rouges brodés sur les appuis-tête. Des surpiqûres argentées sont également appliquées dans tout l'habitacle. Le daim des sièges a également été appliqué à la console centrale, aux accoudoirs et au tableau de bord. Subaru note que l'intérieur est désormais plus silencieux.

La puissance générée par le même moteur à essence turbocompressé de 2,4 litres, développant 271 ch et 277 lb-pi (375 Nm), canalisés vers les quatre roues via une transmission à variation continue. Bien qu'il n'y ait pas de puissance supplémentaire sous le capot, Subaru a apporté quelques modifications mécaniques. Outre les roues, la WRX S4 STI Sport est équipée de barres stabilisatrices et de bras de suspension plus robustes, ainsi que d'un refroidisseur de boîte de vitesses amélioré.

L'édition spéciale de la WRX est limitée à 500 exemplaires. Subaru prévoit que la demande dépassera l'offre, d'où la mise en place d'un système de loterie. Les clients au Japon, où la S4 STI Sport est exclusivement disponible, peuvent obtenir un ticket à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 28 du mois. Les heureux gagnants qui auront la possibilité d'acheter la voiture seront annoncés le 1er février.

Les acheteurs devront débourser 6 237 000 yens, soit environ 39 000 euros au taux de change actuel.