La présence de Subaru en Europe va se renforcer dès cette année 2024 avec l'arrivée de nouveaux modèles très attendus par le public de passionnés qui suivent avec grand intérêt chaque produit du constructeur japonais.

Dans l'ordre chronologique, le Subaru Crosstrek arrivera dans les garages des premiers clients après son lancement fin 2023 et il sera suivi de la sportive Subaru BRZ dans les concessions en un nombre limité d'unités. L'arrivée sur le Vieux Continent du nouveau Subaru Forester et de la nouvelle Subaru Impreza, attendue entre 2024 et 2025, est possible mais pas encore officiellement confirmée.

Voici donc les nouveautés de Subaru pour 2024 :

Subaru Crosstrek

Le Subaru Crosstrek vient de prendre la place du Subaru XV et devrait atteindre le gros des livraisons en 2024. Le SUV crossover de 4,49 mètres de long reste fidèle à la philosophie générale du XV, mais en représente une évolution importante en termes de style ainsi que d'équipements et de contenu technique, à commencer par le moteur 2.0 e-Boxer mild hybrid de 136 ch, la transmission intégrale Symmetrical AWD et la boîte de vitesses automatique Lineartronic CVT.

Subaru Crosstrek

Parmi les nombreuses nouveautés du Subaru Crosstrek, citons une rigidité structurelle accrue de 10%, une réduction de 50% des bruits, un nouvel écran de 11,6 pouces sur le tableau de bord et le système d'aide à la conduite Eyesight, plus avancé, avec caméra stéréo et caméra monoculaire supplémentaire.

Nom Subaru Crosstrek Carrosserie SUV 5 portes Moteur Essence mild hybrid Date d'arrivée Début 2024 Prix À communiquer

Subaru BRZ

La deuxième génération de la Subaru BRZ arrive en Europe entre 2023 et 2024 en nombre limité pour les principaux marchés. La formule est celle du coupé sportif 2+2 classique avec transmission arrière et boîte de vitesses manuelle à 6 rapports de série (automatique en option dans certains pays).

Subaru BRZ

Le moteur est le quatre cylindres 2,4 litres boxer essence atmosphérique de 234 ch et 250 Nm qui permet à la nouvelle BRZ d'atteindre 226 km/h et de passer de 0 à 100 km/h en 6,3 secondes.

Nom Subaru BRZ Carrosserie Coupé Moteur Essence Date d'arrivée 2023-2024 Prix À partir de 40 995 euros

Subaru Forester

Sans confirmation officielle, le Subaru Forester de sixième génération qui vient d'être dévoilé au Salon de Los Angeles pourrait arriver en Europe dès 2024. Le SUV japonais de 4,65 mètres de long est l'une des vedettes du catalogue de Subaru et pourrait bientôt débarquer chez nous.

Subaru Forester

Moderne à l'extérieur comme à l'intérieur, le nouveau Subaru Forester est doté d'un écran vertical de 11,6 pouces, d'un coffre d'une capacité de 2 106 litres et de toutes les nouvelles fonctionnalités du pack Eyesight pour la sécurité et les systèmes d'aide à la conduite. Le moteur devrait rester le 2.0 e-Boxer de 150 ch, toujours associé à la transmission intégrale et à la boîte automatique CVT.

Nom Subaru Forester Carrosserie SUV 5 portes Moteur Essence mild hybrid Date d'arrivée 2024-2025 Prix À communiquer

Subaru Impreza

La nouvelle Subaru Impreza, qui en est également à sa sixième génération, a fait ses débuts aux États-Unis il y a plus d'un an, mais en Europe, elle n'est apparue que dans quelques pays. 2024 pourrait être l'année de l'arrivée sur un plus grand nombre de marchés européens de la nouvelle Impreza cinq portes à hayon, qui apporte des innovations stylistiques et des améliorations au niveau de l'équipement.

Subaru Impreza

Parmi les points forts de la nouvelle Impreza figurent le système Starlink Multimedia Plus de 11,6 pouces et l'ensemble EyeSight d'aide à la conduite en constante évolution, ainsi que la transmission intégrale AWD asymétrique, la boîte de vitesses CVT Lineartronic et le moteur 2.0 e-Boxer mild hybrid de 136 ch. En Allemagne, le prix commence à 34 990 euros.