La boîte de vitesses automatique dans la voiture. Pour certains, c'est une bénédiction qui permet de conduire de manière plus détendue et plus confortable, surtout en ville, tandis que pour d'autres, c'est une complication inutile qui prive le conducteur du plaisir de changer de vitesse.

Si vous faites partie du premier groupe d'automobilistes, vous trouverez la transmission automatique très utile et presque indispensable. C'est pourquoi nous avons décidé de découvrir quelles sont les transmissions automatiques les moins chères, à moins de 20 000 euros.

Bref, un moyen d'avoir une voiture à transmission automatique sans trop dépenser et de voyager sereinement même lorsque la circulation est chaotique ou qu'il y a des embouteillages. Vous avez le choix entre les citadines et les voitures automatiques à hayon, même électriques !

Automobiles dans la limite de 20 000 euros

Il y a également des modèles électriques

Dacia Sandero

La Dacia Sandero est l'une des voitures les plus vendues en Europe et son succès est également lié à sa politique historique de prix abordables et de "value for money". La gamme de la voiture compacte roumaine à cinq portes comprend également une version à transmission automatique, dont le prix est d'environ 16 000 euros dans différents pays européens.

Il s'agit de la Dacia Sandero 1.0 TCe Streetway Expression CVT avec un moteur trois cylindres turbo essence de 91 ch qui affiche une consommation moyenne de 5,7 l/100 km et des émissions de CO2 de 129 g/km. Comme son nom l'indique, la boîte de vitesses est une CVT à variation continue.

Kia Picanto

Plus proche des 17 000 euros, la version la moins chère de la Kia Picanto avec transmission automatique, qui utilise le moteur à essence 1.0 aspiré à trois cylindres de 67 ch.

La boîte de vitesses de cette Picanto est particulière car il s'agit de la première application de la nouvelle transmission manuelle automatisée (AMT) de Kia, c'est-à-dire basée sur une boîte manuelle à cinq vitesses avec des actionneurs d'embrayage et des changements de vitesse qui permettent de se passer de la pédale d'embrayage. La consommation combinée WLTP est de 5,2 l/100 km et les émissions de CO2 sont de 119 g/km.

Hyundai i10

Très proche de la Picanto et proposée à un peu plus de 17 000 euros, la Hyundai i10, qui vient d'être rénovée, utilise le même moteur 1.0 de 67 ch et la même boîte de vitesses manuelle automatisée à cinq rapports.

Cette combinaison de moteur et de boîte de vitesses permet à la petite Coréenne de consommer en moyenne 5,3 l/100 km et d'émettre 121 g/km de CO2 en cycle combiné selon l'homologation WLTP.

Toyota Aygo X

La Toyota Aygo X dispose également d'une version à transmission automatique qui coûte moins de 20 000 euros dans les listes de prix européennes, soit environ 19 000 euros.

Il s'agit de la version d'entrée de gamme de l'Aygo X 1.0 72 ch avec la transmission CVT à variation continue. La petite japonaise à cinq portes affiche ainsi une consommation combinée de 4,9 l/100 km et des émissions de CO2 de 111 g/km.

Mitsubishi Space Star

La dernière voiture automatique à passer la barre des 20 000 euros est la Mitsubishi Space Star, qui associe un moteur essence 1.2 trois cylindres à aspiration naturelle de 71 ch à une boîte de vitesses automatique CVT.

La consommation combinée de la Space Star automatique est de 5,3 l/100 km et les émissions de CO2 sont de 121 g/km.

Dans certains pays européens, des mesures incitatives nationales ou locales permettent de réduire le prix des voitures électriques les moins chères à près de 20 000 euros, et toutes ces voitures sont équipées d'une boîte de vitesses automatique.

En fait, la plupart des voitures électriques sur le marché n'ont pas de boîte de vitesses, jugée inutile et mal adaptée à la mécanique simple des VE, et sont donc, à ce jour, presque toutes des "automatiques natives" avec un rapport de vitesse fixe.

Dacia Spring Citroen e-C3

Renault Twingo E-Tech smart EQ fortwo

La Dacia Spring, la nouvelle Citroën e-C3, la Renault Twingo E-Tech et la smart EQ fortwo figurent parmi les voitures à batterie les moins chères qui parviennent à approcher le seuil des 20 000 euros avec des primes à l'achat.