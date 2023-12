Après la France, l'Espagne est probablement le pays européen où l'ex-PSA, qui fait désormais partie de Stellantis, possède le plus d'usines de production. Peugeot et Citroën ont en effet établi dans la péninsule ibérique un véritable pôle industriel qui comprend trois usines sur le territoire espagnol, ainsi qu'une au Portugal, toujours en activité.

La plus ancienne est située à Villaverde, un quartier du sud de Madrid, et a vu naître plusieurs modèles populaires, en particulier des voitures utilitaires, alors qu'aujourd'hui, c'est une usine verte qui utilise l'énergie solaire et produit également des crossovers électriques.

C'est ici qu'ils transforment les carburants en diesels

Le complexe de Villaverde, au sud de la capitale espagnole, a été construit en 1951 par la société Barreiros Diesel, qui a commencé son activité en fabriquant des moteurs diesel obtenus par conversion d'unités d'essence, mais qui s'est ensuite consacrée à la production de voitures particulières telles que les Simca 1000 et 1200.

En 1967, elle est rachetée par Chrysler Europe qui, une décennie plus tard, la cède à PSA avec le transfert de la marque Talbot, dont les voitures ont continué à être construites pendant quelques années dans cette usine, jusqu'à ce que la marque soit abandonnée. En 1996, elle prend le nom de Peugeot Espana.

Ligne d'assemblage de sous-ensembles mécaniques à Villaverde, Madrid

L'usine est la plus petite que PSA possède sur le sol espagnol, bien qu'elle emploie 1 200 personnes et produise près de 140 000 unités par an. Il s'agit principalement d'une usine spécialisée dans la production de séries limitées ou de modèles de niche. En effet, dans les années 2000, PSA y a concentré la production de modèles stratégiques tels que la Peugeot 207 ; il s'agit de la seule usine de production au monde qui produit toute la gamme, y compris la SW et la CC.

Elle soutient également la production de la Citroën C3, qui est construite sur la même plate-forme, et assume l'entière responsabilité de la production de la variante décapotable Pluriel.

Production de la Citroën C4 Cactus

Au cours de la décennie suivante, Villaverde est devenue une usine Citroën : c'est là que l'entreprise a lancé la production de la C4 Cactus, qui représentait en quelque sorte une tentative d'approche du marché à bas prix, même si elle n'était pas explicite.

En 2019, elle accueille la nouvelle génération de C4, transformée en crossover, dont elle produit également la variante électrique e-C4. Elles seront rejointes en 2022 par la C4 X, un modèle dérivé légèrement plus grand, également disponible en version électrique.

Les nouvelles Citroën C4 et e-C4 produites à Madrid

Le nouveau parc solaire

Début 2022, l'usine de Madrid a inauguré une centrale photovoltaïque de 15 000 modules. Cette initiative est le fruit d'un partenariat entre Stellantis et la société d'énergie Endesa. Il s'agit de la plus grande installation photovoltaïque autoproductrice de la capitale espagnole. Elle est située sur le toit du bâtiment principal de production et s'étend sur une surface de 30 000 mètres carrés, soit l'équivalent de quatre terrains de football.

Avec une capacité installée de 6,7 mégawatts, il répond à environ 30 % des besoins énergétiques du centre et devrait générer plus de 8 000 MWh/an d'énergie propre tout en réduisant les émissions de CO2 de plus de 2 546 tonnes, soit à peu près autant que ce qu'absorbent tous les arbres du célèbre parc du Retiro, à Madrid.

Le dossier Villaverde