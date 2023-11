L'année 2024 de Citroën sera surtout axée sur le renouvellement de la partie "basse" de la gamme, celle où se trouvent actuellement les modèles les plus anciens. Après avoir renouvelé pratiquement tout le segment supérieur avec les familles C4 et C5, le constructeur français se concentre désormais sur la partie la plus populaire et, d'une certaine manière, la plus "délicate".

Les Citroën C3 et C3 Aircross feront leur apparition en 2024. La première a déjà été dévoilée et nous en connaissons pratiquement tous les détails, tandis que la seconde n'a pas encore été présentée et pourrait être basée, au moins en partie, sur le modèle destiné à l'Amérique du Sud, plus grand et capable d'accueillir jusqu'à sept personnes.

Voici donc les nouveautés Citroën pour 2023.

Citroën C3

Il s'agit d'une petite révolution pour la marque car, pour la première fois, la Citroën C3 est électrique. De plus, son design apporte sur la route les idées d'efficacité et de durabilité anticipés par le concept car Oli, un manifeste programmatique de l'avenir de Citroën. La nouvelle C3 mesure environ quatre mètres de long et dispose d'un coffre de 310 litres, pas beaucoup plus grand que son prédécesseur mais avec un design plus "vertical" qui promet un meilleur espace.

Citroën e-C3 (2024)

Elle fera ses débuts dans la première partie de l'année, d'abord dans une version électrique e-C3 de 23 300 euros. Elle sera dotée d'un groupe motopropulseur conçu pour équilibrer le coût, le poids et les performances, avec un moteur de 113 ch et une batterie de 44 kWh annonçant 320 km d'autonomie. Il y aura cependant des versions avec des moteurs à essence, probablement aussi électrifiés.

Nom Citroën C3 Carrosserie Berline bicorps Moteurs Essence, mild hybrid (à confirmer), électrique Date d'arrivée Première moitié de 2024 Prix Moins de 25 000 euros (e-C3)

Citroën C3 Aircross

Quelques mois après la C3, nous verrons l'arrivée de la Citroën C3 Aircross, qui sera toutefois nettement plus grande et disposera même de sept places. Le style, la technologie et la philosophie de construction seront les mêmes que ceux de sa cadette, mais la voiture ne devrait pas trop différer de celle déjà commercialisée au Brésil, qui mesure 4,32 mètres de long (comme le premier Opel Zafira, pour vous donner une idée) et dispose d'un volume de coffre d'environ 500 litres en configuration cinq places.

Citroen C3 Aircross 2024

Il n'y a pas encore d'informations précises sur les moteurs et les variantes du prochain SUV compact de Citroën. Pour l'électrique, on peut supposer une batterie similaire à celles des dernières "petites" de Stellantis, comme la Jeep Avenger, avec 54 kWh et un moteur de 156 ch, ou peut-être même un peu plus grande, mais les moteurs à essence ne manqueront pas, probablement même les hybrides légers.