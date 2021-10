Pour le Citroën C3 Aircross, 2021 est l'année du restylage. Outre le style, le C3 Aircross reçoit de nouveaux sièges encore plus confortables ainsi qu'un écran de 9". Le crossover compact français est disponible avec des motorisations essence et diesel. Dans ce test de consommation réelle, nous avons essayé le moteur PureTech de 130 ch couplé à la boîte EAT6.

Le Citroën C3 Aircross a consommé en moyenne 4,5 l/100 km sur notre parcours standard entre Rome et Forlì, cela représente une distance de 22,22 km/l et une dépense en carburant de 27,85 euros. Ce n'est pas mauvais, le C3 Aircross s'offre même le luxe de concurrencer quelques modèles hybrides légers.

Il fait mieux que le Captur et le 2008

Le crossover français est seulement battu par le Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 100 ch (3,75 l/100 km - 26,6 km/l) et le Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 95 ch (4,30 l/100 km - 23,2) dans notre classement. Ces deux modèles bénéficient d'une motorisation moins puissante et d'une boîte manuelle.

Le Citroën C3 Aircross restylé surpasse ses concurrents directs que sont les Renault Captur Intens TCe 130 EDC (4,70 l/100 km - 21,2 km/l), Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 ch (4,90 l/100 km - 20,4 km/l) et Peugeot 2008 1.2 PureTech 155 ch GT EAT8 (5,00 l/100 km - 20,0 km/l).

Le spécialiste du confort

Nous n'allons pas passer par quatre chemins, le C3 Aircross est le plus confortable de sa catégorie. Cela est aussi vrai lorsque la route est accidentée, le confort général à bord de ce Citroën est appréciable.

Le moteur essence offre du punch, assisté par une bonne boîte automatique EAT6 qui ne favorise pas la conduite sportive. Il y a beaucoup d'espace à bord et dans le coffre et la qualité de la finition est bonne à l'intérieur comme à l'extérieur.

Notre véhicule est équipé de la finition haut de gamme Shine Pack, qui comprend des jantes en alliage de 17 pouces, un toit noir, le système Keyless Access & Start, une caméra de recul et le freinage d'urgence automatique avec alerte de collision. En ajoutant la peinture métallisée, on peut avoir le toit ouvrant panoramique, l'avertisseur d'angle mort, les pneus toutes saisons, les sièges avant chauffants et plus encore.

Plus gourmand en ville

De manière générale, la consommation de carburant de ce C3 Aircross PureTech 130 ch n'augmente pas trop dans les autres situations de conduite, à l'exception de la circulation urbaine qui ne semble pas favoriser l'efficacité du crossover français. La consommation sur autoroute et mixte (urbain/extra-urbain) est moyenne.

Le réservoir d'essence de 45 litres garantit une autonomie d'environ 600-700 km même dans les conditions de circulation et de déplacement les plus critiques, les 1000 km n'étant réalisables qu'avec une conduite plus souple.

Consommation dans divers parcours

Urbain : 8,0 l/100 km (12,5 km/l)

562 km d'autonomie

: 8,0 l/100 km (12,5 km/l) 562 km d'autonomie Mixte urbain et extra-urbain : 6,1 l/100 km (16,3 km/l)

733 km d'autonomie

: 6,1 l/100 km (16,3 km/l) 733 km d'autonomie Autoroute : 6,9 l/100 km (14,4 km/l)

648 km d'autonomie

: 6,9 l/100 km (14,4 km/l) 648 km d'autonomie Eco-conduite : 4,3 l/100 km (23,2 km/l)

1044 km d'autonomie

Fiche technique

Modèle Energie Puissance Homologation Masse à vide Emission CO2

(WLTP) Citroën C3 Aircross PureTech 130 S&S Shine Pack Essence 130 ch Euro 6d-ISC-FCM 1.205 kg 142 g/km

Données

Modèle : Citroën C3 Aircross PureTech 130 S&S Shine Pack

Prix de base : 27 400 €

Date de l'essai : 1/10/2021

Météo (départ/arrivée) : Pluie, 30°/Pluie, 24°

Prix ​​du carburant : 1,719 euro/l (Essence)

Nombre de kilomètres parcourus : 933 km

Kilométrage au début de l'essai : 4269 km

Vitesse moyenne durant l'essai : 76 km/h

Pneumatiques : Bridgestone Weather Control A005 Evo - 215/50 R17 95H M+S (Etiquette UE: C, A, 71 dB)

Consommations

Moyenne réelle : 4,50 l/100 km (22,22 km/l)

Ordinateur de bord : 4,5 l/100 km

À la pompe : 4,5 l/100 km

Découvrez comment est réalisé notre test de consommation réelle.

Coûts à l'usage

Dépenses réelles : 27,85 €

Dépenses mensuelles : 61,88 € (800 km par mois)

Combien de kilomètres pour 20 € ? 259 km

Combien de kilomètres avec un plein ? 1000 km

