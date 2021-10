Cela peut paraître étrange, mais l'arrivée massive des voitures électriques sur le marché semble avoir stimulé une réponse décisive des voitures à essence, qui consomment de moins en moins et établissent de nouveaux records d'efficacité, notamment avec les moteurs full hybrid et mild hybrid.

Parmi ces champions figure la Hyundai Bayon que nous venons de tester. Il a enregistré une consommation moyenne de 3,75 l/100 km (26,67 km/l), soit une dépense de 23,21 euros pour le carburant. C'est l'un des meilleurs résultats pour une voiture à essence et le meilleur parmi les voitures hybrides douces.

En tête du classement

En fait, si l'on examine les chiffres, on constate que la Hyundai Bayon 1.0 T-GDi 100 ch 48V avec boîte de vitesses manuelle prend la première place du classement général, entrant dans le petit cercle des voitures dont la consommation est inférieure à 4 l/100 km, mais devenant aussi la quatrième voiture à essence la plus économe et la première parmi les hybrides légers.

Devant le Bayon se trouvent seulement des voitures plus compactes comme la Suzuki Celerio 1.0 (3,65 l/100 km - 27,4 km/l) et la Peugeot 108 PureTech 82 (3,70 l/100 km - 27,0 km/l), à égalité avec la Renault Clio TCe 100. Le SUV coréen de 4,18 mètres de long et de 1120 kg consomme également plus de carburant que la nouvelle Fiat Panda City Cross Hybrid et la Hyundai i30 1.0 T-GDI 120 ch 48V, toutes deux à 3,90 l/100 km (25,6 km/l). Pour trouver un autre SUV à essence, il faut descendre pour trouver le Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 95 ch (4,30 l/100 - 23,2 km/l).

Beaucoup d'espace

Le Bayon testé était celui équipé de la boîte de vitesses manuelle à 6 rapports dans la finition XCLASS (finition non disponible en France mais équivalente aux finitions Creative et Executive), qui comprend déjà des jantes en alliage de 17 pouces, des phares à LED avant et arrière, la climatisation automatique et l'alerte d'angle mort et de trafic arrière en équipement standard.

C'est un SUV agile, compact à l'extérieur et assez spacieux à l'intérieur, avec un grand coffre, un comportement correct et une puissance de 100 ch. La qualité des matériaux intérieurs est décente et l'équipement est assez complet, mais il surprend par sa faible soif d'essence dans presque toutes les conditions.

Peu gourmand

Seule une utilisation en ville augmente légèrement la consommation de carburant, qui reste sinon à des niveaux records. En usage mixte urbain/extra-urbain, l'efficacité du Bayon est renforcée et même sur autoroute, l'augmentation de la consommation reste dans des limites très intéressantes. Malgré un réservoir de seulement 40 litres, le Bayon offre une autonomie de 600 à 1000 km (selon utilisation).

Consommation dans divers parcours

Urbain : 6,0 l/100 km (16,6 km/l)

664 km d'autonomie

: 6,0 l/100 km (16,6 km/l) 664 km d'autonomie Mixte urbain et extra-urbain : 4,9 l/100 km (20,4 km/l)

816 km d'autonomie

: 4,9 l/100 km (20,4 km/l) 816 km d'autonomie Autoroute : 5,8 l/100 km (17,2 km/l)

688 km d'autonomie

: 5,8 l/100 km (17,2 km/l) 688 km d'autonomie Eco-conduite : 3,3 l/100 km (30,3 km/l)

1212 km d'autonomie

: 3,3 l/100 km (30,3 km/l) 1212 km d'autonomie Consommation maximale : 19,9 l/100 km (5,0 km/l)

200 km d'autonomie

La fiche technique

Modèle Energie Puissance Homologation Masse à vide Emission CO2

(WLTP) Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 100 ch 48V Executive Hybride

(essence) 73,50 kW Euro 6d-ISC-FCM 1.120 kg 121 g/km

Données

Modèle : Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 100 Hybrid 48V XCLASS (Creative - Executive)

Prix de base : 22 300 € - 27 600 €

Date de l'essai : 24/09/2021

Météo (départ/arrivée) : Nuageux, 26°/Pluie, 23°

Prix ​​du carburant : 1,719 euro/l (essence)

Nombre de kilomètres parcourus : 900 km

Kilométrage au début de l'essai : 8436 km

Vitesse moyenne durant l'essai : 78 km/h

Pneumatiques : Continental EcoContact 6 - 205/55 R17 91V (Etiquette UE: A, B, 71 dB)

Consommations

Moyenne réelle : 3,75 l/100 km (26,67 km/l)

Ordinateur de bord : 3,8 l/100 km

À la pompe : 3,7 l/100 km

Découvrez comment est réalisé notre test de consommation réelle.

Coûts à l'usage

Dépenses réelles : 23,21 €

Dépenses mensuelles : 51,57 € (800 km par mois)

Combien de kilomètres pour 20 € ? 310 km

Combien de kilomètres avec un plein ? 1067 km

