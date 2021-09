Il n'est pas fréquent d'évaluer la consommation en carburant d'un véritable véhicule tout-terrain, c'est-à-dire, une voiture conçue avant tout pour affronter des routes difficiles et des pistes accidentées. Le Jeep Compass restylé entre dans cette catégorie, notamment dans sa version hybride rechargeable 4xe en finition Trailhawk.

Sur notre parcours standard de 360 km, le Compass 4xe affiche une consommation moyenne de 5,35 l/100 km (18,69 km/l). Nous avons dépensé un total de 35,17 €, soit 32,72 €en essence et 2,45 € pour la recharge à domicile de la batterie de 11,4 kWh. En quittant Rome, nous avons parcouru 53 km en mode 100% électrique.

Le spécialiste de l'offroad

Avec un tel résultat, le Jeep Compass 4xe Trailhawk se positionne dans la partie inférieure du classement de la consommation réelle dans la catégorie des voitures hybrides rechargeables, mais il n'est pas particulièrement "assoiffé" en termes absolus. Il suffit de se dire que la voiture testée dispose d'une transmission intégrale, du système de gestion de la traction Selec-Track, d'une puissance énorme de 240 ch et d'un poids à vide de 1860 kg.

Le Jeep Compass 4xe Trailhawk restylé arrive juste derrière le Compass 4xe S (version non-restylée) avec 5,15 l/100 km (19,4 km/l), le Jeep Renegade 4xe Trailhawk avec 5,20 l/100 km (19,2 km/l) et l'Audi Q5 55 TFSI e quattro S tronic (5,25 l/100 km - 19,0 km/l).

Loin devant se trouve le roi de la catégorie, le Toyota RAV4 Plug-in Hybrid avec 3,25 l/100 km (30,7 km/l). En bas du classement, et derrière le Compass, on retrouve le Jaguar F-Pace P400e AWD (5,50 l/100 km - 18,1 km/l), Mitsubishi Outlander PHEV (5,95 l/100 km - 16,8 km/l) et Range Rover Sport P400e (7,00 l/100 km - 14,2 km/l).

Les 240 ch sont bien là

Le Jeep Compass 4xe Trailhawk que nous avons testé se distingue immédiatement par ses angles d'attaque favorables pour les montées et les descentes les plus raides, ainsi que par ses nouvelles roues de 17 pouces équipées de pneus toutes saisons M+S et sa position surélevée. Associées aux 240 ch de son système hybride rechargeable (1.3 turbo essence + électrique), ses qualités garantissent d'excellentes performances tout-terrain et une faible consommation de carburant sur route.

L'équipement est riche et comprend la peinture métallisée bicolore, le pack Technologie et Infotainment et le hayon électrique mains libres. On notera également l'instrumentation numérique de 10,25 pouces et le nouvel écran d'infodivertissement de 10,1 pouces avec Uconnect 5.

La sportivité de ce Compass plug-in, qui pousse toujours très bien, est à souligner. En conduite sportive, les oscillations de la carrosserie sont un peu trop importantes, tandis que le système de maintien dans la voie est moins efficace que celui de certains concurrents. L'espace à bord est bon, même le coffre a une capacité décente malgré la roue de secours sous le plancher.

Entre 40 et 55 km d'autonomie en mode électrique

L'absence d'indicateur de consommation en mode électrique (kWh/100 km) nous a empêché d'enregistrer toutes les données de consommation avec une batterie chargée dans différentes conditions de conduite. L'autonomie électrique est comprise entre 40 et 55 km selon le trajet et le style de conduite, le chargeur embarqué de 7,4 kW permettant une recharge complète en un peu plus d'une heure et demie à partir d'une borne de recharge publique ou d'une wallbox puissante.

La consommation de carburant augmente assez rapidement lorsque la batterie est déchargée, notamment sur autoroute et en ville. Le réservoir d'essence de 36,5 litres nécessite quelques arrêts supplémentaires sur les longs trajets, l'autonomie de notre exemplaire dépassant rarement 400 km d'après l'ordinateur de bord.

Consommations avec batterie vide

Urbain : 7,4 l/100 km (13,5 km/l)

492 km d'autonomie

: 7,4 l/100 km (13,5 km/l) 492 km d'autonomie Mixte urbain et extra-urbain : 6,6 l/100 km (15,1 km/l)

551 km d'autonomie

: 6,6 l/100 km (15,1 km/l) 551 km d'autonomie Autoroute : 8,3 l/100 km (12,0 km/l)

438 km d'autonomie

: 8,3 l/100 km (12,0 km/l) 438 km d'autonomie Eco-conduite : 4,6 l/100 km (21,7 km/l)

792 km d'autonomie

: 4,6 l/100 km (21,7 km/l) 792 km d'autonomie Consommation maximale : 35,2 l/100 km (2,8 km/l)

102 km d'autonomie

Fiche technique

Modèle Energie Puissance Homologation Emission CO2

(NEDC2) Emission CO2

(WLTP) Jeep Compass 4xe Trailhawk Hybride

(essence) 132 kW Euro 6d-ISC-FCM 48 g/km 50 g/km

Données

Modèle : Jeep Compass 4xe Trailhawk

Prix de base : 49 600 €

Date de l'essai : 10/09/2021

Météo (départ/arrivée) : Beau temps, 29°/Beau temps, 25°

Prix ​​du carburant : 1,699 euro/l (essence) - 0,2153 euro/kWh (électricité)

Nombre de kilomètres parcourus : 927 km

Kilométrage au début de l'essai : 3674 km

Vitesse moyenne durant l'essai : 80 km/h

Pneumatiques : Continental AllSeasonContact - 235/60 R17 102H M+S (Etiquette UE: B, B, 72 dB)

Consommations

Moyenne réelle : 5,35 l/100 km (18,69 km/l)

Ordinateur de bord : 5,4 l/100 km

À la pompe : 5,3 l/100 km

Découvrez comment est réalisé notre test de consommation réelle.

Coûts à l'usage

Dépenses réelles : 35,17 € (32,72 € en essence + 2,45 € en électricité)

Dépenses mensuelles : 72,72 € (800 km par mois)*

Combien de kilomètres pour 20 € ? 220 km

Combien de kilomètres avec un plein ? 682 km

* Sans prendre en compte les coûts en électricité



