Les voitures électriques bon marché sont peu nombreuses, mais elles existent. Il s'agit de modèles de petite taille (et avec une autonomie réduite), mais capables de parcourir des trajets qui ne sont pas exclusivement urbains. La Dacia Spring, la voiture électrique la moins chère du marché, en est un exemple.

Mais aujourd'hui, une nouvelle concurrente fait son apparition : la Citroën C3. Ou plutôt, Citroën e-C3, la voyelle indiquant que le modèle est alimenté par une batterie.

Il s'agit d'une toute nouvelle génération pour la petite voiture française, basée sur une plateforme qui peut également accueillir des unités thermiques classiques. L'aspect le plus intéressant réside toutefois dans le prix : 23 300 euros. En attendant de la conduire, nous la comparons avec la Dacia Spring pour un face à face des voitures électriques les moins chères du marché.

Extérieur

Les Citroën C3 et Dacia Spring sont avant tout des citadines, et leurs dimensions sont tout à fait correctes : la française dépasse à peine les 4 mètres (4,01 m), tandis que la roumaine se contente de 3,73 m. Elles ont également une posture légèrement surélevée, car les crossovers plaisent à (presque) tout le monde.

Les formes sont toutefois très différentes : la C3 mise sur un design moderne (issu du concept Oli) avec une face avant très marquée. Le toit est parallèle au sol tandis que l'arrière est presque vertical pour maximiser les volumes intérieurs.

Citroën e-C3 Dacia Spring Extreme

Il en va de même pour la Spring, dont la face avant est moins élaborée, mais qui ne renonce pas pour autant aux feux à LED. Les lignes sont encore plus nettes et les protections classiques en plastique noir, plus épaisses et plus visibles que sur le modèle français, ne manquent pas.

Modèle Longueur Largeur Hauteur Empattement Citroën e-C3 4,01 m 1,75 m 1,57 m - Dacia Spring 3,73 m 1,57 m 1,51 m 2,64 m

Intérieur

Comme l'extérieur, l'intérieur des Citroën C3 2023 et Dacia Spring sont similaires tout en étant différents. Tous deux vont à l'essentiel sans manquer de rien. La Citroën C3 2023 en finition de base se passe de l'écran tactile pour le système d'infodivertissement, lui substituant un support pour le smartphone qui, grâce à une application dédiée, devient lui-même le centre de commande des différentes fonctions multimédias.

Avec la finition Max, plus riche, le système d'infodivertissement est doté d'un écran couleur de 10 pouces. L'instrumentation est numérique, avec des graphiques simples intégrés devant le conducteur. L'espace est bon et le coffre, avec 310 litres, permet de charger plus d'un sac à dos.

Citroën C3, l'intérieur Dacia Spring Extreme, l'intérieur

La Dacia Spring reprend le décor des anciens modèles de la marque, avec un écran tactile de 7 pouces en position basse, beaucoup de plastiques durs et une instrumentation analogique classique. Les centimètres en moins pénalisent le confort des passagers arrière, et le volume de chargement s'élève à 270 litres.

Modèle Écran central Capacité du coffre (min/max) Citroën e-C3 10" 310/- Dacia Spring 7" 270/620

Moteurs et technologies

La Citroën C3 et la Dacia Spring sont toutes deux uniquement électriques, bien que la voiture française, grâce à sa plateforme, puisse (et pourra à l'avenir) également être équipée de moteurs thermiques. Mais nous nous concentrons ici sur les versions à batterie.

La C3 est animée par un moteur de 83 kW (113 ch) alimenté par une batterie LFP de 44 kWh, pour une autonomie annoncée de 320 km. Une version de 200 km arrivera également en 2025, mais nous n'en connaissons pas encore les spécifications. La puissance de charge maximale en courant continu est de 100 kW. En ce qui concerne les technologies, on trouve le freinage automatique d'urgence, le régulateur de vitesse, l'alerte de franchissement de ligne, la caméra arrière, le chargeur sans fil pour smartphone et la reconnaissance des limitations de vitesse.

Citroën e-C3, vue arrière Dacia Spring Extreme, vue arrière

La Dacia Spring, quant à elle, peut être choisie avec deux motorisations différentes : 33 kW (45 ch) avec des batteries de 27,4 kWh pour une autonomie de 230 km ou 48 kW (65 ch) pour l'Extreme, qui dispose des mêmes batteries et d'un peu plus de 200 km d'autonomie. La recharge en courant continu peut atteindre un maximum de 30 kW. L'offre technologique plus modeste comprend une caméra et des capteurs arrière, le freinage d'urgence et la navigation par satellite.

Modèle Moteur Batterie Autonomie WLTP Recharge max Citroën e-C3 83 kW (113 ch) 44 kWh 320 km 100 kW DC Dacia Spring 33 kW (45 ch)

48 kW (65 ch) 27,4 kWh 230 km

220 km 30 kW DC

Prix

Nous entrons ici dans le vif du sujet : les prix des nouvelles Citroën C3 2023 et Dacia Spring. La e-C3 est proposée à partir de 23 300 euros en version You, avec de série les feux avant à LED, les jantes acier de 17 pouces, la suspension Citroën Advanced Comfort, le freinage automatique d'urgence, les radars de stationnement arrière et la climatisation manuelle.

La version Max, en revanche, est proposée à partir de 28 400 euros et ajoute des écrans de 10,25 pouces, des jantes en alliage de 17 pouces, une carrosserie bicolore, des barres de toit, des feux arrière à LED, des sièges Citroën Advanced Comfort, une caméra de recul et bien d'autres équipements.

La Dacia Spring confirme qu'elle est la voiture électrique la moins chère d'Italie avec un prix de départ fixé à 21 450 euros pour la version Essential de 45 ch, la version Extreme de 65 ch démarrant à 23 200 euros. Le modèle d'entrée de gamme propose de série des jantes en acier de 14 pouces, la climatisation manuelle et le freinage d'urgence. L'Extreme ajoute des capteurs et une caméra de stationnement arrière, un écran tactile de 7 pouces, un système de navigation par satellite et des vitres arrière électriques, à partir de 23 200 euros.