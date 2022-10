Déterminée à devenir la "marque de l'essentiel" ainsi qu'un leader absolu sur le marché des voitures abordables. Si Dacia continue d'avancer à petits pas, l'année 2023 s'annonce comme une année de consolidation au cours de laquelle l'entreprise aura pour principale nouveauté, le lancement de son premier modèle hybride, le Jogger full hybrid.

En outre, malgré les nombreuses rumeurs selon lesquelles d'autres nouveautés substantielles seront proposées, il semble que seules quelques mises à jour de la gamme, non encore officialisées, seront ajoutées. Les autres nouveautés sont toutes tournées vers 2024, même si l'on ne peut exclure quelques avant-premières dans la dernière partie de l'année.

Voici ce qu'il y a de nouveau chez Dacia pour 2023:

Dacia Jogger Hybrid

Souhaitant conserver autant que possible sa position sur le marché en tant que marque à prix compétitif, Dacia n'a jamais caché qu'elle souhaitait introduire des moteurs électrifiés le plus tard possible, mais il semble que le moment soit enfin venu.

Dacia Jogger

La Dacia Jogger est la principale nouveauté de cette année 2022 et sera la première à recevoir l'an prochain, comme nouvelle offre phare, l'hybride E-Tech. Il s'agira de la version 140 ch, associant un moteur 1.6 atmosphérique à une boîte de vitesses multi-modes innovante à six rapports et deux moteurs électriques, les mêmes que ceux qui équipent la Clio et l'Arkana en passant par la Captur ainsi que la Mégane.

Nom Dacia Jogger Hybrid Carrosserie SUV compact Moteurs Essence/électrique Date d'arrivée Printemps 2023 Prix N/C

Dacia Sandero

Trois ans après son lancement, fin 2020, la Sandero devrait être prête à recevoir sa première mise à jour. Pas nécessairement d'un point de vue esthétique, puisqu'un léger lifting a déjà été opéré avec l'adoption d'un nouveau logo et d'un restylage de la face avant.

Dacia Logan et Sandero

Il est toutefois peu probable que nous voyions encore une Sandero hybride, car la gamme Sandero a actuellement un point d'ancrage fort dans le GPL.

Nom Dacia Sandero Carrosserie Berline compacte Moteurs Essence et essence/GPL Date d'arrivée Fin 2023 (aperçu possible) Prix N/C

Dacia Spring 2024

Les plans de Dacia incluent d'autres innovations électriques, mais pas dans un avenir immédiat : il devrait d'abord y avoir quelques mises à jour pour le petit Spring, en l'occurrence quelques améliorations du système de propulsion électrique.

Dacia Printemps

Il n'a pas encore été confirmé s'il s'agira d'un petit moteur ou d'une mise à niveau de la batterie, ni à quel moment de l'année il pourrait arriver, mais il est probable que ce soit au cours du second semestre de l'année. Bien qu'il s'agisse de la voiture électrique la plus abordable du marché, les performances de la Spring à ce jour sont plutôt modestes.

Nom Spring Carrosserie Crossover 5 portes Moteurs Électrique Date d'arrivée Fin 2023 (avant-première possible) Prix N/C

Dacia Duster Mat Edition

A ce jour, le Duster reste le modèle le plus emblématique de la marque. Ce dernier attend une troisième génération en 2024. Cette troisième génération devrait exister durant un an ou deux en attendant l'arrivée du grand Bigster en 2025. Mais avant de passer le relais, l'actuel Duster a encore quelques tours dans son sac.

Dacia Duster

La principale d'entre elles est la version Mat Edition, une finition spéciale en option avec une peinture extérieure mate et un moteur TCe de 150 ch couplé avec une boîte de vitesses à double embrayage Edc, que Dacia a dévoilée au Mondial de l'Automobile de Paris.