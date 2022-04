Avec la Dacia Jogger, la marque roumaine du groupe Renault présente une nouvelle voiture familiale avec sept places et un moteur bicarburant essence/GPL. C'est précisément la version GPL cinq places du Dacia Jogger que nous avons essayée en conditions réelles sur notre trajet classique de 360 km. Elle a enregistré une consommation moyenne de 6,80 l/100 km (14,71 km/l), soit une dépense de 19,80 € en essence pour le trajet.

Dans la moyenne

Avec 6,80 l/100 km, la Dacia Jogger TCe 100 GPL entre dans le milieu du classement de la catégorie des véhicules au GPL, à égalité avec la Dacia Sandero de précédente génération équipée du même moteur et juste devant l'ancien Kia Sportage 1.6 GDi ECO LPG (6,65 l/100 km - 15,0 km/l).

Le résultat est légèrement inférieur à celui de l'Opel Crossland X 1.2 GPL 81 ch (6,45 l/100 km - 15,5 km/l) d'avant restylage, mais reste meilleur que la consommation de la Fiat Tipo 1.4 GPL (7,50 l/100 km - 13,3 km/l) et du Dacia Duster 1.0 TCe 100 Eco-G GPL (7,65 l/100 km - 13,0 km/l).

Beaucoup d'espace et de bonnes performances

Le Dacia Jogger testé est le TCe 100 GPL ECO-G dans la riche finition Extreme qui comprend des jantes en alliage noir de 16 pouces, des barres de toit modulaires, la climatisation automatique, une caméra de recul, un écran d'infodivertissement de 8 pouces, l'entrée sans clé et un habillage extérieur spécifique.

L'ajout de la peinture métallisée, du système de navigation et du pack Drive Plus porte le prix catalogue à un peu plus de 19 000 euros. A ce prix, vous obtenez la version 5 places qui dispose d'un grand espace de chargement arrière, avec un volume de coffre allant de 1819 à 2094 litres.

Le moteur turbo 1.0 trois cylindres de 100 ch est capable de déplacer le Jogger, qui pèse un peu plus de 1,2 tonne, avec agilité, associé à la transmission manuelle à 6 vitesses. Aucun problème de manque de couple, même dans les montées d'autoroute. L'assiette est neutre et sûre dans toutes les conditions, tout comme le confort de conduite, qui reste bon même sur les routes accidentées. Les finitions et les matériaux, bien que simples, sont d'un bon niveau et ne présentent aucun problème particulier.

L'efficacité diminue dans les villes

Dans les conditions de conduite les plus fréquentes, le Dacia Jogger TCe ECO-G 100 GPL montre une certaine soif de GPL, légèrement supérieure à la moyenne du segment. En particulier, la conduite dans le trafic dense de Rome et la conduite sur autoroute imposent une perte d'efficacité plus sensible.

Toutefois, cela ne peut être compensé par la bonne capacité du réservoir GPL de 40 litres, qui garantit une autonomie de 400/500 km, plus un réservoir essence de 50 litres qui porte l'autonomie totale à près de 1000 km.

Les consommations

Urbain : 9,4 l/100 km (10,6 km/l)

424 km d'autonomie

9,4 l/100 km (10,6 km/l) 424 km d'autonomie Mixte urbain et extra-urbain : 8,0 l/100 km (12,5 km/l)

500 km d'autonomie

8,0 l/100 km (12,5 km/l) 500 km d'autonomie Autoroute : 9,2 l/100 km (10,8 km/l)

432 km d'autonomie

9,2 l/100 km (10,8 km/l) 432 km d'autonomie Ecoconduite : 5,4 l/100 km (18,5 km/l)

740 km d'autonomie

Fiche technique

Modèle Énergie Puissance Homologation Poids à vide Émissions de CO2

(WLTP) Dacia Jogger TCe 100 GPL ECO-G Extreme Essence/GPL 74 kW Euro 6d-ISC-FCM 1.223 kg 118 g/km

Données

Modèle : Dacia Jogger TCe 100 GPL ECO-G Extreme

Prix de base : 18 700 €

Date de l'essai : 15/04/2022

Météo (départ/arrivée) : Ensoleillé, 23°/Ensoleillé, 12°

Prix du carburant : 0,809 euro/l (GPL)

Nombre de kilomètres parcourus : 812 km

Kilométrage au début de l'essai : 1519 km

Vitesse moyenne durant l'essai : 80 km/h

Pneumatiques : Continental EcoContact 6 - 205/60 R16 92H (Label UE: A, A, 71 dB)

Consommations

Moyenne "réelle" : 6,80 l/100 km (14,71 km/l)

Ordinateur de bord : 6,7 l/100 km

À la pompe : 6,9 l/100 km

Découvrez comment est réalisé notre test de consommation réelle.

Coûts à l'usage

Dépense "réelle" : 19,80 €

Dépense mensuelle : 40,01 € (800 km par mois)

Combien de kilomètres pour 20 € ? 364 km

Combien de kilomètres avec un plein ? 588 km