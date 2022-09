Comme nous l'avons déjà dit, Dacia travaille sur une version camper du Jogger. Le résultat final a été présenté lors de l'événement Manifesto, au cours duquel la marque se prépare pour l'avenir. Au vu des images, le break va se transformer en véritable petit camping-car !

Bien sûr, la transformation du Dacia Jogger ne peut pas se mesurer à un véritable camping-car. Il manquera toujours une salle de douche et des toilettes. Mais ces deux éléments sont disponibles dans les campings. De plus, le Jogger de camping s'adresse plutôt à quatre personnes maximum qui passent spontanément la nuit en pleine nature. Ainsi il y a un matelas à l'arrière, le Jogger mesure 1,41 mètre de large à l'intérieur et offre une longueur de chargement maximale de 2,00 mètres jusqu'à l'arrière des sièges avant.

Dacia se montre encore très discret sur le projet. Du côté officiel, on se contente pour l'instant de dire : "Les caractéristiques principales font des véhicules Dacia les compagnons idéaux pour les activités de plein air, mais aussi pour une utilisation professionnelle. À l'avenir, Dacia tiendra davantage compte de cette tendance en élargissant son offre de modèles permettant des excursions en dehors des routes goudronnées.

Outre les systèmes 4x4, Dacia proposera des accessoires spéciaux pour les activités de plein air, dont, à partir de 2023, un kit permettant d'aménager un lit double dans le Jogger en quelques minutes. À cela s'ajoute une tente pouvant accueillir jusqu'à quatre personnes, directement reliée au véhicule".

Dacia Jogger avec kit de camping officiel (2023)

La question de savoir qui fournira les pièces supplémentaires reste floue. Nous avons déjà parlé d'une transformation non officielle du Jogger par l'entreprise espagnole Camperiz. On y trouve un module de lit arrière réglable avec un compartiment de rangement de 60 litres et un matelas amovible, un éclairage LED composé d'un plafonnier et d'un feu arrière pivotant, des robinets électriques ainsi qu'une douche avec un réservoir d'eau fraîche de 12 litres.

Le système électrique du camping utilise une batterie supplémentaire de 100 Ah. L'équipement standard comprend également un réfrigérateur à compresseur de 15 litres, un réchaud à gaz portable ainsi que deux chaises extérieures pliables et une table. Le prix de départ, véhicule compris, est de 23.295 euros en Espagne.

Le prix du kit de camping officiel de Dacia n'est pas encore connu. En revanche, les prix de base actuels du Jogger en version cinq places sont les suivants : 16 790 euros pour la finition Essential en 5 places avec moteur essence et GPL de 100 ch et 17 400 euros pour le moteur essence de 110 ch, tous deux avec turbo. La version haut de gamme est la sept places "Extreme+", qui commence à 21 400 euros.