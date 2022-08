En attendant la version officielle du camping-car annoncée par l'entreprise, les premières versions camping du Dacia Jogger commencent à apparaître. Le super véhicule polyvalent, qui présente un rapport qualité/prix vraiment avantageux, est idéal pour ceux qui veulent aborder le monde du camping et des vacances en plein air d'une manière non définitive mais certainement aventureuse. Et surtout à pas cher !

Parmi les premiers à présenter un modèle de mini camping-car basé sur le Jogger, on trouve l'entreprise espagnole Camperiz, qui est également spécialisée dans d'autres multi-espaces et fourgons. Parmi les points forts du nouveau Dacia Jogger Camperiz figurent, sans aucun doute, la configuration de voyage à 5 places, l'homologation en tant que camping-car et le plus grand nombre d'options et d'accessoires pour sa catégorie.

Tout ce dont vous avez besoin pour le camping

Le nouveau Dacia Jogger Camperiz est équipé d'un réfrigérateur, d'un évier et d'une cuisinière à gaz portable. Bien entendu, il existe également un lit pliant, qui se monte rapidement et facilement et qui occupe le coffre et les sièges arrière lorsqu'il est déplié. L'installation de la batterie auxiliaire permet de conserver en bon état les aliments stockés dans le réfrigérateur, où que vous soyez.

Dacia Jogger Camperiz permet, comme mentionné, de conserver la capacité de 5 sièges et le compartiment à bagages pour utiliser le véhicule tous les jours et bien sûr en profiter au maximum en vacances. Un module de chauffage d'appoint statique peut également être ajouté afin que vous puissiez passer des nuits à l'extérieur sans trop vous soucier de la température extérieure.

Presque tout pour moins de 24 000 euros

La Dacia Jogger Camperiz en configuration de base offre un moteur ECO-G de 100 ch et une transmission automatique, la finition est l'Essentiel avec infodivertissement de 8 pouces et barres de toit.

L'équipement de série comprend : module de lit arrière inclinable avec compartiment de rangement de 60 litres et matelas amovible, éclairage LED composé d'un plafonnier et d'un feu arrière pivotant, robinet/douche électrique, réservoir d'eau fraîche d'une capacité de 12 litres.

Le système électrique utilise une batterie auxiliaire de 100 A. Les accessoires standard comprennent, comme mentionné, un réfrigérateur à compresseur de 15 litres, une cuisinière à gaz portable et deux chaises et table extérieures pliantes. Le prix de départ, véhicule compris, est, en Espagne, de 23 295 euros.

Des accessoires pour un peu plus de 5000 euros

En outre, un chauffage Wabasto, un onduleur 150 W et 230 V, une tente d'extérieur et une galerie de toit pouvant être montée sur les rails de toit ainsi que des porte-skis ou des porte-surf peuvent être commandés et montés en option.

Sur le site , on trouve également de la place pour un système de chauffage à eau et une barre de remorquage amovible sur laquelle on peut placer un porte-vélos. Cela porte le prix à 28 728 euros. Camperiz propose également d'équiper les véhicules achetés en amont.