Il ne vous aura pas échappé que depuis quelques années, le prix "entier" d'une voiture est de moins en moins visible dans les publicités des constructeurs automobiles. Il faut dire qu'il a peut être de quoi effrayer certains acheteurs, alors que des mensualités à quelques centaines d'euros passent effectivement mieux. Même si dans ces formules, le prix final est plus élevé ! Mais là n'est pas le sujet du jour...

Toujours est-il qu'en voyant les annonces de voitures neuves, avec des photos alléchantes qui ne reflètent souvent pas la réalité du prix annoncé, on a eu envie d'y voir plus clair et de savoir ce que l'on a vraiment pour le prix affiché. Et pour cela, nous avons jeté notre dévolu sur la nouvelle Dacia Jogger affichée à partir de 170 € par mois. Alors pour ce prix là, ça ressemble à quoi ?

Ne vous fiez pas aux photos

Il est vrai qu'il est plutôt beau le Jogger couleur kaki, avec ses jantes noires, qui s'affiche en premier quand on arrive sur le site de Dacia. Mais il n'y a pas à faire trop de recherches pour se rendre compte qu'il s'agit là de la série limitée Extrême, "à partir de 248 €/mois". Et ça sans compter la couleur de carrosserie optionnelle Kaki Lichen à 500 € qui fait passer le loyer des 49 mensualités à 260 €. Et on vous le donne dans le mille, 12 € x 49 ne font pas 500 € mais... 588 € !

Revenons à notre Jogger à 170 € / mois : sur le configurateur, il faut d'abord choisir la version 5 places, et non 7 places, et la finition de base baptisée Essential. Côté moteur, pour coller au prix, choisissez la version essence et GPL qui se nomme Eco-G développant 100 ch. Avec le moteur essence TCe 110, le loyer passe immédiatement à 210 €.

Des options qui font monter le loyer

Vous l'aurez compris, pour coller à nos 170 € par mois de loyer, il ne va pas falloir se perdre dans la liste d'options. Ça commence par la teinte de carrosserie qui sera blanche, une "option offerte" comme le dit Dacia sur le site. Choisissez le gris, le brun, le noir ou le kaki, et le loyer passe à 181 € par mois.

Pas le choix côté roues, ce sera des enjoliveurs de 16 pouces. Et à l'intérieur, ce sera la sellerie dite "Essentiel".

L'étape suivante nous invite à choisir des packs optionnels. Pas question ! La climatisation manuelle fait monté le loyer à 190 €. Le pack Confort, avec volant réglable en hauteur, régulateur de vitesse et radar arrière lui est peut-être à envisager car il ne fait grimper la mensualité à 174 €.

L'équipement de série

Pour ce qui est de l'équipement de série qui inclut les feux de jour à LED à l'avant, les lève-vitres électriques à l'avant, le limiteur de vitesse, la fixation Isofix, l'airbag frontal passager désactivable, l'airbag latéral avant rideau et thorax, l'allumage automatique des feux, les barres de toit, le siège conducteur réglable en hauteur ou encore le Media control avec streaming audio via Bluetooth... Entre autres !

Dernier petit mot sur les conditions des 170 € par mois : l'offre ne contient pas d'apport ou de premier loyer majoré. Elle court sur 49 mois, n'inclue pas l'assurance mais intègre 50 000 km, soit 12 500 km par an. À noter que la mensualité de 170 € est arrondie à l'euro supérieur est en réalité de 169,52 €.