La Dacia Jogger fut introduite à la rentrée 2022. Ce modèle est à la croisée des chemins entre un crossover et un break. Une chose est sûre, ce véhicule familial va séduire plus d'un avec son design sympathique, son coffre XXL et la possibilité de transporter jusqu'à 7 personnes.

La chaîne YouTube espagnole Km77 s'est faite une spécialité, celle d'essayer les nouveaux modèles au test de l'élan également appelé test d'évitement. Nombreuses sont les voitures à avoir échoué, et comme vous l'aurez compris, la protagoniste de cette nouvelle vidéo est la Dacia Jogger. Le but de cet exercice est de déterminer à quelle vitesse la voiture peut éviter un obstacle sans toucher les cônes.

Sans grande surprise, la Dacia Jogger ne triomphe pas à la vitesse de 77 km/h. Avec toute la bonne volonté du monde, le conducteur a dû réduire la vitesse d'entrée jusqu'à 70 km/h pour enfin parvenir à effectuer sa manœuvre d'évitement sans toucher un seul cône. Maintenant, si l'on compare la prestation de la Dacia à celle d'autres modèles essayés auparavant, on ne peut pas vraiment dire que la Roumaine tire son épingle du jeu. C'est en fait tout le contraire, elle fait moins bien que la Citroën Xantia qui a pourtant plus de 20 ans d'âge (voir ci-dessus).

Le pilote d'essai note que la Dacia Jogger est du genre sous-vireuse, même à une vitesse d'entrée à 70 km/h. Elle ne peut pas rivaliser avec les Ford Focus et Tesla Model 3 qui sont les Championnes de l'exercice avec leur vitesse d'entrée de 83 km/h.

Peu importe car la Dacia Jogger n'a pas vocation à enfiler les virages à vive allure. Comme indiqué en début d'article, c'est une familiale qui saura à ne point douter combler les besoins de ses clients. Elle est aussi bon marché, son prix de base est fixé à partir de 15 990 € : qui dit mieux ?