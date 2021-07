La chaîne YouTube espagnole Km77 teste les derniers modèles de voitures au test de l'élan. Régulièrement, dans les commentaires, il est reproché au pilote de ne pas savoir manier le volant par les plus fanatiques. D'autres internautes publient régulièrement des commentaires pour se moquer des voitures modernes, prétendant que la Citroën Xantia Activa de 20 ans fait nettement mieux en passant les cônes à 85 km/h*.

Il n'en fallait pas plus pour agacer l'équipe Km77. Elle a réussi à dégoter non pas une, mais trois Citroën Xantia (une verte, une grise et une rouge) pour rétablir la vérité. La première est une Xantia VSX de 1993 développant 155 ch (verte). La deuxième et troisième sont des Xantia Activa Turbo de 1997 (rouge) et Activa HDi de 1999 (grise). Ces deux dernières développent respectivement 150 et 110 ch.

Il est à noter que la Xantia VSX est équipée d'une suspension hydractive II (contrôlée électroniquement), ce qui n'est pas le cas des deux autres Xantia puisqu'elles disposent d'une barre anti-roulis.

Le présentateur explique que si à l'époque la Xantia Activa a réussi le test de l'élan à 85 km/h, c'est parce que le test était différent et bien plus simple. Pour tester les voitures, Km77 s'appuie sur la norme ISO 3888-2 qui préconise de mettre en place des voies moins larges.

L'essai de la Citroen Xantia Activa commence à une vitesse de 60 km/h. À cette allure, la Française n'a aucun mal à réussir l'épreuve. Les choses se gâtent au fur et à mesure que la vitesse augmente. Malgré toute la bonne volonté du monde, Km77 n'a pas réussi le test de l'élan à une vitesse supérieure à 73 km/h.

En somme, la Xantia Activa ne peut pas réussir le test de l'élan "moderne" à 85 km/h. Elle n'est pas plus agile et dynamique que les voitures récentes, bien qu'elle soit capable de faire aussi bien que les Mercedes-Benz CLS et Volkswagen Arteon pour ne citer qu'elles. Précisons également que la Xantia Activa ne dispose pas d'ESC, le contrôle électronique de la stabilité.

La berline Française ne peut donc tout simplement pas rivaliser avec la Tesla Model 3 et la Ford Focus qui ont réussi cet exercice à une vitesse de 83 km/h.

*Vitesse à laquelle des journalistes suédois ont réussi le test de l'élan avec une Citroën Xantia Activa. C'était le record absolu de la Française.