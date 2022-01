Lorsque l'on pense à une voiture à sept places, maintenant que les monospaces ont presque disparu, on pense exclusivement aux SUV. Pourtant, la troisième rangée de sièges n'est pas exclusive à ces derneirs. Et avec le Dacia Jogger, le nouveau venu de la société roumaine, nous en avons la preuve irréfutable.

Héritier du Lodgy, il reprend l'esprit d'une voiture familiale ayant un grand besoin d'espace, en grandissant non seulement en taille mais aussi en termes de qualité perçue, de technologie et de dynamique de conduite.

Un pas en avant important qui éloigne Dacia du concept de "low cost", grâce surtout à la plateforme CMF-B de l'alliance, celle utilisée par sa sœur Sandero et les différentes Renault Clio, Captur et Kadjar.

Extérieur | Intérieur | Conduite | Curiosités | Prix

Extérieur

Le style du Dacia Jogger est clivant : certains le considèrent comme un break surélevé, d'autres comme un monospace plus élégant, d'autres encore comme un SUV. Et il est un peu de tout ça en même temps, ce qui en fait un crossover au sens propre du terme, une voiture à la frontière entre différents types de modèles, reprenant ici et là certaines particularités. Il emprunte ses lignes de carrosserie aux voitures familiales, mais avec quelques éléments typiques des SUV et une garde au sol de 20 cm, tandis que son espace intérieur provient du monde des multispaces. Mais nous y reviendrons plus tard.

Par rapport au Lodgy, ses dimensions sont passées à 4,55 mètres en longueur, 1,78 en largeur, 1,63 en hauteur et, surtout, avec un empattement de 2,9 mètres, soit environ 20 cm de plus que les modèles de longueur similaire. En d'autres termes, nous sommes plus proches d'une Mercedes Classe S que d'une Renault Arkana !

Le style change aussi profondément, reprenant de nombreux éléments déjà vus sur la Sandero Stepway, comme la protection des passages de roue et du soubassement, la calandre développée horizontalement et les feux à LED en forme de Y, qui donnent à l'avant un certain caractère. Le côté de la voiture parvient à être élancé, grâce aussi à la proue particulièrement longue, tandis que l'arrière est dominé par la verticalité des feux, disposés pour encadrer le large hayon. Vous avez dit "Volvo" ?

Intérieur

L'empattement de 2,9 mètres fait donc partie d'une équation qui se traduit par une excellente habitabilité, ainsi qu'une capacité de chargement pouvant faire voyager une famille nombreuse. Bien sûr, si vous voyagez avec sept personnes, le Dacia Jogger a un coffre d'une capacité de 180 litres seulement, mais si vous retirez les sièges de la troisième rangée, vous disposez de 708 litres, et de 1819 litres si vous rabattez le canapé central, pour une profondeur de 2 mètres et une largeur d'1 mètre.

En parlant d'une voiture à sept places, la question se pose alors spontanément : comment vous sentez-vous si vous voyagez tout à l'arrière ? Selon les équipes de Dacia, même les adultes mesurant jusqu'à 1,8 mètre peuvent être à l'aise. Et oui, mon mètre quatre-vingt-dix, réparti sur un physique qui n'est pas exactement celui d'un danseur, convient parfaitement.

Il y a beaucoup d'espace pour les jambes, pour la tête et, avec l'accoudoir, le porte-gobelet et la custode qui s'entrebaille, il y a même ces petits détails qui peuvent faire toute la différence. Le seul inconvénient est que l'accès à la troisième rangée n'est pas vraiment facile. Si vous devez transporter grand-mère, privilégiez l'avant ou la banquette centrale.

Cette dernière est particulièrement confortable, avec un bon espace pour les jambes et une bonne hauteur sous plafond. Il n'y a pas de ventilation ni de prise USB, seulement une prise 12 V.

Le tableau de bord reprend celui de la Sandero, soigné mais pas appauvri, avec un écran de 8 pouces en porte-à-faux qui, sans être l'un des plus riches sur le marché, offre tout ce dont vous avez besoin - y compris Android Auto et Apple CarPlay, également sans fil - avec de grandes icônes et des graphiques très clairs. En dessous on trouve les commandes de la climatisation (automatique sur les versions plus richement dotées).

Les plastiques sont rigides, agrémentés d'inserts en tissu sur le tableau de bord et les accoudoirs des portes, mais ils ne donnent pas une impression de fragilité et sont assemblés avec suffisamment de précision.

Conduite

Oubliez la douceur excessive du Lodgy : comme nous l'avons dit, grâce à la nouvelle plateforme, le Dacia Jogger fait un net progrès en termes de dynamique de conduite, avec un ensemble extrêmement bien équilibré qui limite le roulis, donnant un grand sentiment de sécurité même dans les virages serrés et dans les changements de direction rapides. La direction en revanche, ne suit pas, étant un peu paresseuse et pas très communicative.

Le confort est très bon, grâce aussi aux jantes de 16 pouces (désormais presque une rareté) avec des pneus à épaulement de 60 pouces, qui amortissent davantage les imperfections du sol. Cette solution permet de palier la dureté du siège, qui est bonne pour soutenir et contenir le corps mais qui peut être fatigante à la longue : un peu plus de douceur n'aurait pas fait de mal.

Pour le test, notre choix s'est porté sur le 3 cylindres bifuel essence/GPL, une unité qui, sur le papier, promet 1000 km d'autonomie grâce à son réservoir de 40 litres de GPL et de 50 litres d'essence. Naturellement, nous n'avons pas pu vérifier ces valeurs, mais étant donné la consommation de carburant enregistrée pendant le test de 8,7 litres par 100 km pour le GPL et de 6,7 l pour l'essence, elle semble plutôt réaliste.

L'accélération n'est pas franchement le meilleur atout de ce moteur, mais nous avons été étonné par son élasticité. Elle fait en revanche défaut lorsque vous êtes en sixième vitesse, un rapport typique de "soutien", et que vous faites face à la moindre différence de hauteur ou que vous voulez dépasser, avec un rétrogradage obligatoire pour retrouver la bonne poussée, accompagné d'un bruit appuyé lors des fortes accélérations. Heureusement, la boîte de vitesses, dont le levier n'est pas trop long, est toujours souple et jamais maladroite.

Côté assistants de conduite, comme sur les autres modèles de la gamme, l'équipement n'est pas à la pointe, mais il offre ce qui est nécessaire, comme le régulateur de vitesse, le freinage d'urgence, l'avertisseur d'angle mort ainsi que divers capteurs de stationnement et une caméra de recul.

Curiosité

Zoom sur une petite fonctionnalité très utile au quotidien : le support de téléphone (disponible sur les modèles haut de gamme) ancré sur le côté du moniteur d'infodivertissement, avec une prise USB située juste derrière, de sorte qu'il n'y a pas de fils qui traîne le long du tableau de bord. Une solution astucieuse qui assure également une excellente prise en main, empêchant le smartphone de tomber pendant la conduite.

Prix

Définir le Dacia Jogger comme "low cost" serait déplacé, bien que le terme continue d'être en phase avec la gamme de prix : les tarifs du Jogger commencent à 14 990 euros pour la version de base Essentiel en 5 places avec moteur GPL, tandis que les prix de l'essence démarrent à 15 500 euros, pour atteindre 18 450 euros pour la version haut de gamme Extrême à 7 places en GPL (celle de notre essai) et 18 950 € avec le TCe 110.

Comptez 760 euros d'écart entre les versions 5 et 7 places.

L'équipement de série comprend des feux automatiques à LED, des jantes en acier de 16 pouces, un limiteur de vitesse et des rails de toit. La gamme intermédiaire Confort ajoute des jantes en alliage de 16 pouces, des barres de toit modulaires, un tableau de bord avec des inserts en tissu, un écran de 8 pouces, un régulateur de vitesse, des capteurs de stationnement arrière et une climatisation manuelle.

La série limitée Extrême est complétée par des tablettes arrière rabattables, la climatisation automatique, une caméra de recul et un système sans clé. Une version hybride arrivera en 2023, utilisant le même groupe motopropulseur que celui de la Clio e-tech et ses sœurs et la seule avec une boîte de vitesses automatique.