Dacia Dokker Camperiz

Pour camper le portefeuille léger, quoi de mieux qu'un camping-car ou un van aménagé signé Dacia ? Il y a évidemment d'autres modèles venus d'un peu plus loin et pas forcément homologués pour le marché européen, comme c'est le cas du camping-car Lada à seulement 13 200 euros, mais il faut visiblement apprécier les conditions spartiates.

Le modèle que nous vous présentons aujourd'hui, malgré le fait qu'il repose sur les bases d'une Dacia, est déjà un peu plus haut de gamme, tout en parvenant à conserver des prix attractifs. En effet, ce Dacia Dokker aménagé par l’équipementier espagnol Camperiz débute sous la barre des 20 000 euros.

Cette société, implantée à Burgos, dans la province de Castille-et-León, métamorphose le ludospace roumain grâce à une vaste malle arrimée au plancher. Ce genre de préparation est assez courante, notamment pour l'aménagement de véhicules utilitaires destinés aux professionnels, sauf qu'ici, tout est optimisé afin de pouvoir vivre convenablement à bord. Ce modèle recèle ainsi de tiroirs logeant le nécessaire pour faire la cuisine, avec notamment un réchaud, l'évier et la réserve d’eau propre d’une contenance de 25 litres.

L'aménagement est assez astucieux grâce à des tiroirs ancrés au châssis avec, sur le dessus, un couchage pour deux adultes. Notons également la présence de WC chimique portable et d'un réfrigérateur d’une belle capacité de 30 litres. Le dessus de la malle intègre un couchage pour deux personnes d’un format de 120 centimètres de large pour 190 centimètres de long. Une fois déplié, le matelas prend toute la place et va jusqu'aux sièges avant en recouvrant ainsi la banquette arrière rabattue.

Et si vous devez voyager à plusieurs, une option tente de toit est aussi proposée et est accessible via une échelle repliable. Comble du luxe, un chauffage stationnaire à carburant pourra vous réchauffer pendant la nuit, tandis qu’un store latéral permettra de vous protéger des rayons de soleil bien trop matinaux les jours d'été.

Même si l'espace à bord est réduit, notamment en comparaison d'autres camping-cars qui reposent sur des modèles bien plus gros, le Dacia Dokker Camperiz a tout d'une bonne affaire puisqu'il débute à partir de 19 995 euros. Il repose sur les bases d'un Dokker Stepway et est pourvu d'un moteur quatre cylindres dCi de 95 chevaux. Avec ses 4,39 mètres de longueur et ses 1,85 mètre de large, il sera en plus de ça relativement à l'aise en milieu urbain contrairement à la majorité des camping-cars.