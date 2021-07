Iveco est peut-être plus connu pour ses véhicules utilitaires légers, moyens et lourds, mais l'entreprise turinoise est également populaire sur la scène de l'overlanding avec certains de ses véhicules préparés pour sortir des sentiers battus. Et évidemment très bien équipés. Si c'est la première fois que vous entendez parler de ces superbes projets personnalisés, cette vidéo est faite pour vous.

L'équipe de Cars.co.za a filmé ce qui est probablement le camping car le plus cool que nous ayons jamais vu. La base du projet est un camion Iveco Eurocargo équipé d'un moteur diesel 6,0 litres, un six cylindres en ligne qui transmet sa puissance à toutes les roues par l'intermédiaire d'une boîte de vitesses manuelle à six rapports et d'une boîte de transfert à gamme basse. Oui, il peut vous emmener partout où vous voulez aller et il peut le faire sans aucun stress.

À l'extérieur, plusieurs caractéristiques sont notables. En plus des nombreux compartiments de rangement - ceux qui font de l'overlanding semblent avoir toujours beaucoup de choses à emmener - il y a aussi une douche extérieure compacte, un énorme réservoir de diesel de 500 litres, et - voilà ! - une plate-forme électrique à l'arrière bien pratique pour charger votre moto.

Et une fois à l'intérieur de ce camping car Iveco, les choses sont encore plus belles. Pour commencer, il est si grand qu'il y a même une machine à laver de taille normale, ainsi qu'un évier avec eau froide et eau chaude, deux plaques à induction et un four. Il y a également un grand lit et un autre lit pour deux personnes supplémentaires. D'ailleurs ce camping-car est officiellement homologué en Afrique du Sud pour accueillir jusqu'à sept personnes.

À bord, vous avez pratiquement tout ce dont vous aurez besoin et le propriétaire du camping car a même passé quatre mois entiers à vivre sur la route avec sa famille au plus dur de la pandémie de coronavirus. Le plus beau, c'est que vous pouvez l'acheter, mais il vous faudra contacter le propriétaire pour connaître les prix.