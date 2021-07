Alors que l'été est bel et bien là (quoique pas partout...) et qu'avec la pandémie mondiale les déplacements sont rendus plus contraignants, pour beaucoup c'est l'occasion de tester de nouvelles choses. Et pourquoi pas le camping-car ?

Aujourd'hui, nous vous présentons un modèle un peu spécial puisque c'est très certainement ce qui se fait de moins cher sur le marché. Il s'agit d'une Lada Granta, préparée par le spécialiste Lux Form.

Peut-être que le nom de la Lada Granta ne vous dit rien, mais... peut-être que Dacia Logan est plus parlant ? Les deux berlines tricorps partagent en effet leur base. Et c'est donc la Lada qui se transforme ici en ce camping-car très bon marché.

Galerie: Lada Granta Camper

4 Photos

Sur le marché russe, son prix est extrêmement bas : pas moins de 1 150 000 roubles, ce qui, au taux de change actuel, équivaut à environ 13 200 euros. Un prix vraiment très attractif, qui, dans le cas de la variante la plus équipée du modèle, s'élève à 1 800 000 roubles (environ 20 700 euros).

À ce tarif, il est fort à parier qu'en dépit de son apparence peut-être un peu plus spartiate que d'autres modèles, de nombreux acheteurs seraient prêts à se l'offrir. Sauf que malheureusement, il n'est pas commercialisé en France. Du moins, pas à notre connaissance.

Mesurant seulement 5,0 mètres, il offre tout ce qui est nécessaire aux aventures de ses deux occupants. Et tout cela grâce à la variante pick-up du modèle russe (que Dacia ne vend pas chez nous, d'ailleurs), qui supporte le poids supplémentaire comme un vrai champion.

Qu'offre-t-il ? Parmi les équipements, on trouve un lit de 1,98 mètre de long et 1,58 mètre de large, une cuisine complète, avec un feu gaz, un évier, un placard et un réfrigérateur de 60 litres.

On trouve également une salle de bain avec lavabo, toilettes et douche, ainsi qu'un réservoir d'eau de 70 litres et un réservoir d'eaux usées de 45 litres. Vous partiriez en voyage à son bord ?