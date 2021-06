Qui n'aime pas les objets intelligents ? Et non, nous ne parlons pas (uniquement) des smartphones, des tablettes intelligentes, des montres intelligentes et de ce genre de gadgets. Nous sommes beaucoup plus intéressés par les camping-cars intelligents qui offrent un aspect pratique et des solutions simples mais fonctionnelles.

Le dernier exemple en date nous vient de France et nous devons admettre que c'est l'un des designs de caravane les plus malins que nous ayons jamais vus.

Oddity Mall a attiré notre attention sur la caravane Beauer 3X qui, au premier coup d'œil, ressemble à une petite caravane pour deux personnes, mais qui est extensible pour finalement faire de trois fois sa taille en appuyant simplement sur un bouton.

Grâce à des vérins électriques, il faut environ 60 secondes pour la transformer en une caravane de 12 m2, pour quatre personnes. Le concept est breveté par le fabricant français et repose sur une technologie télescopique (ou gigogne) qui permet d'étendre horizontalement deux modules pour tripler l'espace habitable.

Galerie: Beauer 3X camper caravane

13 Photos

Nous savons que vous vous posez des questions. Et notamment une à laquelle nous allons répondre immédiatement : non, vous n'avez pas besoin de déplacer les meubles ! Lorsque la caravane est pliée, les meubles sont emboîtés les uns dans les autres et lorsque vous la dépliez, les équipements prennent automatiquement leur place sans qu'aucune intervention ne soit nécessaire.

L'ensemble de la construction pèse environ 950 kilogrammes (2095 livres) lorsqu'elle est en état de marche, ce qui signifie que vous pouvez la remorquer même avec un SUV compact. La carrosserie est en polyester avec isolation thermique et phonique et un certain nombre d'équipements sont disponibles en option, notamment une douche, une télévision, un système de chauffage, un climatiseur, un porte-vélo...

Contrairement au design extérieur d'inspiration rétro, l'intérieur est très moderne et minimaliste. Même le modèle de base est équipé en standard d'une cuisine, d'une salle de bain, d'une chambre privée avec grand lit double 140×190 et d'un espace de vie avec banquette lit 90×210. La cuisine est équipée d'un réfrigérateur, d'une plaque de cuisson au gaz et d'un évier avec une arrivée d'eau. L'éclairage LED standard assure une bonne luminosité à l'intérieur.

Dans sa version de base, la caravane Beauer 3X coûte 29 900 euros. Vous pouvez consulter les informations complètes sur les prix ici.