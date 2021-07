Le constructeur russe UAZ vient de publier une image de son nouveau camping-car basé sur son utilitaire Profi. Selon l'entreprise, ce camping-car disposera de tous les éléments nécessaires pour les longs trajets, loin de la "civilisation", et ses débuts devraient avoir lieu prochainement, bien qu'aucune date n'ait été confirmée pour le moment.

Ce modèle n'a pas non plus de nom, mais UAZ promet qu'il comprendra presque tout ce dont vous avez besoin pour voyager tranquillement. L'équipement comprend un canapé qui peut être transformé en lit, une cuisine bien équipée et une salle de bains avec toilettes et douche.

Les détails sont rares, mais à en juger par ces images, il semble avoir une disposition à deux niveaux avec un compartiment de couchage à l'avant de la cabine, juste en-dessous du toit du véhicule.

UAZ a indiqué dans un post qu'il dévoilera tous les détails dans un "avenir proche". La firme russe a partagé une photo du camping-car sur Instagram, et dans les commentaires, l'entreprise a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de proposer de moteur diesel pour ce véhicule.

Cela signifie que ce camping-car sera probablement propulsé par un moteur à essence de 2,7 litres produisant entre 143 et 150 ch. Cette puissance devrait être suffisante pour la majorité des situations.

L'engagement de l'entreprise en faveur des camping-cars n'est pas surprenant. Pendant la pandémie, la demande de modèles de loisirs et d'autres camping-cars pour de courts voyages a augmenté de façon spectaculaire, et cette tendance touche également la Russie.

UAZ n'a pas annoncé le prix de la voiture, mais il devrait être inférieur à 500 000 roubles (environ 5750 euros au taux de change actuel).

Ce qui est clair, c'est que l'offre en camping-cars est plus importante que jamais et UAZ veut également être présent sur ce segment. En outre, la société russe a toujours été connue pour commercialiser des véhicules présentant un rapport optimal entre praticité et prix... du moins en Russie.