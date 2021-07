Alors que le phénomène du camping-car prend de l'ampleur en cette malheureuse période de pandémie, nous avons découvert en Russie l'un des modèles les moins chers sur la scène internationale. Il s'appelle Lada Niva Autodom et a été développé par la société moscovite Lux Form.

Cette société, spécialisée dans la modification de voitures, russes de préférence (comme la Granta camping-car, le lien plus bas dans l'article) , a transformé le légendaire SUV en un camping-car offrant suffisamment de confort pour passer plusieurs jours loin de la ville et de ses tumultes.

Le véhicule mesure 4,76 mètres de long, 1,74 mètres de large et 2,77 mètres de haut, avec un empattement de 2,85 mètres. L'intérieur a été configuré avec un coin salon pour deux personnes, une table pliante et une armoire deux pièces bien pratique.

Il y a également une cuisinière avec un feu gaz, un évier, un réfrigérateur de 60 litres et plusieurs armoires. Sans oublier une salle de bain avec une toilette biologique et une douche, ainsi que des réservoirs pour les eaux douces et usées, respectivement de 70 et 40 litres.

Sous le capot, pas de surprise. Le moteur reste le même que celui du Niva original. Il s'agit d'un moteur à essence atmosphérique, d'une cylindrée de 1,7 litre et d'une puissance de 84 ch, associé à une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports.

Évidemment, les performances du Lada Niva Autodom sont relativement faibles, mais en contrepartie, grâce à la transmission intégrale et à la boîte de vitesses réductrice, le véhicule peut atteindre des destinations totalement perdues pour découvrir de nouveaux endroits et dormir en toute tranquillité. Là où beaucoup d'autres camping-cars n'iront jamais !

Peu importe donc que l'accélération de 0 à 100 km/h soit supérieure à 20,0 secondes : le plus important est d'arriver à destination.

Pour en revenir au prix, ce camping-car russe coûte entre 1,6 et 2,1 millions de roubles, selon l'équipement choisi. Si l'on convertit en euros au taux de change actuel, ça donne de 18 400 € et 24 100 €.

Pour ceux qui seraient prêts à signer le chèque, mauvaise nouvelle. En raison des réglementations de l'Union européenne en matière d'émissions, ce camping-car Lada Niva Autodom n'arrivera jamais jusqu'à chez nous, même si on sait qu'il ferait un tabac !

Source : Lux Form