L'usine automobile russe d'Ulyanovsk, UAZ en abrégé, a publié une photo d'un camping-car construit sur la base du classique "Bukhanka". "Bukhanka", ou "miche de pain", est le surnom du minibus tout-terrain UAZ-452, qui sort des chaînes de production depuis 1965. La voiture a été conçue pour un client européen et a pour thème, vous l'aurez deviné, l'espace.

Malheureusement, les coûts et les spécifications du projet n'ont pas été divulgués, mais UAZ promet de communiquer tous les détails dans un avenir proche. Il n'est pas surprenant que le client soit un Européen, les camping-cars étant de plus en plus populaires, notamment avec la pandémie qui a encore augmenté la demande, car beaucoup de clients veulent rester relativement isolés, tout en ne se privant pas de la possibilité de voyager.

La photo montre que le corps est décoré d'images d'étoiles, de comètes et de planètes. On y trouve également un lanceur de fusées, un portrait de Youri Gagarine et la station spatiale internationale. Le thème de l'espace se poursuit probablement à l'intérieur.

La photo montre que la carrosserie a été décorée avec des images d'étoiles, de comètes et de planètes. On peut également apercevoir un portrait de Yuri Gagarin, le premier homme dans l'espace, dont le vol spatial date cette année d'il y a 60 ans, mais aussi la station spatiale "Mir" et la fusée Vostok. Le thème de l'espace est probablement aussi repris à l'intérieur.

UAZ a depuis longtemps trouvé un nouveau créneau pour lui-même - les maisons sur roues. Il y a quelque temps, l'entreprise a lancé, avec son partenaire, une production à petite échelle du camping-car Baikal, basé sur le même Bukhanka, avec un réfrigérateur, une cuisinière et un évier. Et récemment, les premières images du futur camping-car basé sur le Profi avec un espace de couchage supplémentaire sous le toit, équipé d'une cuisine, d'armoires, de toilettes et d'une douche, on été publiées.

Ne manquez pas : Le Russe UAZ va proposer un camping-car à moins de 6000 euros

L'UAZ "Profi" (UAZ-236021 à 236324) est basé sur le jeune UAZ Patriot ou sa version pick-up. Sous le capot, on devrait retrouver l'ancien moteur à essence de 2,7 litres développant jusqu'à 150 ch.

Sources : UAZ, Motor1.com Russie