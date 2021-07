La fin du confinement et la réouverture des frontières, avec le retour des déplacements entre les régions et à l'étranger, ne signifie pas pour autant la fin de la pandémie. Loin de là. En réalité, il y a beaucoup de gens pour qui la crise sanitaire a impacté leur façon de voyager, notamment à l'occasion de ces vacances d'été, particulière à plus d'un titre.

Pour beaucoup, la sécurité et la tranquillité d'esprit qu'offre un camping-car ou une caravane pour un voyage sont des paramètres devenus indispensables. C'est pourquoi, depuis déjà plusieurs mois, de nombreux voyageurs se sont lancés pour la première fois dans l'univers du camping-car en souhaitant parcourir les routes de France et de Navarre avec leur petite maison "sur le dos".

Comme dans l'univers de l'automobile, l'offre de camping-cars et de caravanes est pléthorique, avec des véhicules en tout genre, certains plus luxueux que d'autres, plus ou moins bon marché et plus ou moins bien équipés.

Galerie: Bela Trendy Small Camper

13 Photos

Dans la catégorie des camping-cars et des caravanes pas excessivement chers, il y a certains modèles plus qu'intéressants disponibles sur d'autres marchés que le nôtre, mais il y a aussi ce Bela Trendy, un camping-car fabriqué sur les bases d'un petit fourgon bien connu des professionnels, puisqu'il s'agit d'une base de Fiat Doblò. Comme vous n'êtes sûrement pas sans le savoir d'ailleurs, les préparations réalisées sur les modèles Fiat (et notamment le Ducato) sont assez populaires du fait de leurs tarifs relativement contenus.

Dans le cas du Bela Trendy, il faut compter 39 990 euros en prix de base. Un chiffre plutôt intéressant pour ce type de petit camping-car compact, plutôt maniable et facile à garer, et surtout rudement pratique. Son concepteur précise qu'il s'agit du "camping-car idéal pour les environnements ruraux et pour se déplacer dans les petites villes, sans avoir de problèmes de stationnement".

L'autre argument en sa faveur, c'est son moteur, à savoir le fameux quatre cylindres 1,6 litre Multijet turbo diesel de 105 chevaux de chez Fiat. Il ne s'agit bien évidemment pas d'un foudre de guerre, mais force est de constater qu'il est réputé comme étant très fiable et surtout assez économe.

Pour que rien ne manque pendant vos vacances, ce modèle offre tout ce dont vous avez besoin pour deux personnes : un lit double, un réfrigérateur de 78 litres, un évier et deux plaques de cuisson, ainsi que toute sorte d'espaces de rangement, tant pour les provisions et les produits essentiels que pour les vêtements.

Bela, le fabricant de ce modèle, propose différentes options, avec les modèles 1S et 1G, dont les prix varient entre 39 990 et 44 168 euros. Il y a quelques différences évidemment pour justifier cet écart de prix, mais la principale réside au niveau de la salle de bain qui, pour la version 1G, s'étend sur toute la largeur de la caravane, tandis que l'autre modèle offre plus de rangements, mais n'est pas équipé de salle de bain.

Et si vous envisagez de voyager avec un peu plus de monde, il existe d'autres alternatives qui reprennent notamment les bases d'une autre Fiat, bien plus grosse cette fois-ci, puisqu'il s'agit d'un Ducato. Les photos du modèle en question sont disponibles ci-dessous.

Galerie: Fiat Ducato Camper