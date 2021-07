La Fiat 500X Yachting introduit un toit rétractable électriquement dans le crossover compact, qui n'est pas tout à fait une décapotable traditionnelle mais va au-delà d'un toit ouvrant panoramique. Une édition spéciale de la 500C Yachting est également prévue.

La 500X Yachting est pratiquement identique au modèle à toit rigide, à l'exception du toit en tissu. Il ne s'ouvre pas complètement pour exposer l'arrière du véhicule, mais suffisamment pour apporter la lumière du soleil et de l'air frais à tous les occupants.

La 500X Yachting est lancée avec une édition collector dotée d'une capote bleue Blu Venezia et d'une bande de couleur ivoire le long des épaules. Les coques de rétroviseurs et les poignées de porte sont en chrome brossé. Le modèle est monté sur des jantes de 18 pouces avec des détails bleu marine sur les rayons. Un logo "Yacht Club Capri" se trouve à la base du pilier B et sur le côté gauche du hayon.

À l'intérieur, la 500X Yachting Collectors' Edition est dotée d'une sellerie blanche avec un passepoil bleu sur les bords extérieurs des sièges. Le tableau de bord présente une finition acajou et l'emblème Yachting.

La 500C Yachting Collectors' Edition suit la même recette que le crossover. Elle est proposée dans une couleur bleue Blu Dipinto di Blu. On retrouve des pièces chromées pour la calandre et les coques de rétroviseurs. Le modèle roule sur des jantes diamantées de 16 pouces avec une face chromée et des détails noirs. Une bande argentée court sur le côté du véhicule, et le logo du Yacht Club Capri se trouve sur le pilier B.

À l'intérieur, la 500C Yachting présente une finition en bois blond sur le tableau de bord. Les sièges sont de couleur ivoire avec des inserts en cuir Pelle Frau. Le logo 500 est brodé en bleu.

Les 500 premiers exemplaires des deux modèles Collectors' Edition vendus en Italie, en France, en Allemagne, en Espagne et en Suisse recevront un badge spécial portant les initiales du pays. Il s'agit d'un retour en arrière, à l'époque où ces emblèmes à deux lettres étaient nécessaires pour passer d'un pays à l'autre en Europe.