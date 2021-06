Dévoilé en septembre 2017 à l'occasion du Salon de Francfort, le SUV roumain revient sur le devant de la scène trois ans et demi après pour une petite cure de jouvence somme toute assez discrète. Dacia reste assez fidèle à ses habitudes en ce qui concerne les restylages, avec assez peu de nouveautés, il s'agit plutôt d'une évolution avec quelques mises à jour technologiques.

Pour ce millésime 2021, Dacia est allé à l'essentiel avec une nouvelle signature lumineuse en Y au niveau des optiques pour harmoniser la gamme entre ce nouveau Duster et les nouvelles Dacia Sandero et Sandero Stepway. Pour les plus observateurs, vous n'aurez sans doute pas loupé l'arrivée de nouveaux clignotants à LED ou encore d'une grille de calandre légèrement revue.

Dacia a ajouté également de nouvelles jantes de 16 et 17 pouces dont le dessin a été testé en soufflerie pour qu'elles soient le plus aérodynamique possible. Comme en témoignent les photos de lancement, une nouvelle teinte fait son apparition au catalogue, à savoir le orange Arizona qui prend le relais du jaune Atacama présenté sur la première phase.

Après un tour à l'extérieur, passons à l'intérieur, et comme vous pouvez vous en douter, ce n'est pas la révolution non plus. Dacia a tout de même revu quelques éléments, à commencer par un écran de huit pouces de diagonale désormais, contre sept auparavant. Les versions plus haut de gamme auront le droit à un système Media Nav de meilleure qualité. Bien évidemment, Apple CarPlay et Android Auto sont de la partie, avec une connectivité sans fil désormais.

Concernant les autres nouveautés à l'intérieur, il faudra ouvrir l'œil, et le bon, puisque les changements sont assez minces. On remarque néanmoins que les sièges avant ont été redessinés et les appuie-tête amincis pour faciliter la rétrovision. Au centre, un accoudoir coulissant sur sept centimètres est ajouté avec deux ports USB à l'intérieur.

Si l'esthétisme de ce Dacia Duster n'évolue pas vraiment, quand est-il de la partie mécanique ? Il y a eu du ménage puisque l'essence 1,3 litre TCe 130 chevaux est toujours de la partie, mais uniquement en 4x2. Côté diesel, le BluedCi de 95 chevaux passe à la trappe, il ne reste plus que la version de 115 chevaux avec la boîte manuelle à six rapports, en 4x2 ou 4x4.

La boîte de vitesses automatique EDC, qui avait disparu depuis de longs mois, fait son retour, mais elle est réservée au bloc haut de gamme essence TCe de 150 chevaux avec les deux roues motrices. Comme pour la Sandero, le Duster a le droit à une version GPL avec le bloc TCe de 100 chevaux. Ce modèle se dote d'un réservoir de GPL plus grand de 50 % par rapport à la version sortante, ce qui permet, avec les deux réservoirs (essence et GPL) de parcourir plus de 1200 kilomètres avec un plein selon la marque.

Le Dacia Duster arrivera en concession à partir du mois de septembre prochain. Le ticket d'entrée grimpe fortement, puisqu'il passe de 12 490 à 14 490 euros. Un bon de 2000 euros sur un ticket d'entrée, même les premium n'osent pas, mais cela s'explique par l'abandon de la finition d'entrée de gamme Access chez Dacia, qui ne représentait à peine 1 % des ventes. La gamme débute donc avec la finition Essentiel qui intègre, de série, les barres de toit noires, la radio MP3 avec prise jack et USB, le Bluetooth, mais plus la climatisation, facturée 200 euros en option.