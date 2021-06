Oubliez tout ce que vous connaissez sur les voitures russes et ceux qui les conduisent. Les mafieux, le FSB russe ou même le KGB ne rouleront plus en Mercedes Classe G. À l'instar des Suburban et des Tahoe aux USA, les Mercedes de luxe sont très prisées, mais la Russie a besoin d'un nouveau véhicule qui apporte un tout nouveau niveau de "badass-erie".

Ce véhicule est ici dans cette vidéo, car les gars de Garage 54 ont concocté ce qui est sans aucun doute la meilleure version de l'increvable Lada. C'est vrai, cette Lada n'est pas comme les autres, car elle est équipée de systèmes qui feront de quiconque se trouvant derrière son volant un vrai dur à cuire.

Annoncez votre arrivée avec un système à six haut-parleurs monté sur le coffre, qui est, bien sûr, correctement branché à un ampli pour une qualité audio maximale. Rien de tel que de se rendre chez un ami, à un rendez-vous automobile ou même à une vente d'armes en écoutant vos chansons préférées.

Et ce n'est pas tout, garez-vous et descendez de votre voiture avec style grâce à un superbe ensemble de portes papillon. Faites juste attention aux voitures ou autres objets à côté de vous. Enfin, et ce n'est pas la moindre des choses, une mise à niveau qui va certainement faire peur aux chauffeurs, aux piétons et à tous ceux qui vous suivent : un échappement qui ressemble à une mitraillette.

La meilleure partie est que tout cela a été fait dans un garage, avec beaucoup de patience, les bons outils et les bons matériaux. Cela signifie que n'importe qui peut utiliser cet échappement/arme de guerre, mais nous ne sommes absolument pas sûrs de sa légalité dans la rue.

Regardez la vidéo ci-dessus pour voir à quel point ces Russes peuvent être créatifs. Et, comme dans la plupart de leurs vidéos, si l'objet peut être construit, détruit ou amélioré, vous pouvez être sûr qu'ils ont fait quelque chose de similaire. Tout cela au nom de la science ! Ok, pas vraiment.