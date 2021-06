Peut-être connaissez-vous déjà la chaîne Youtube Garage 54. On y découvre de nombreuses expériences automobiles, souvent un peu folles. Ces "scientifiques" russes aiment effectivement mettre les voitures, ou leurs composants, à rude épreuve. À l'image des roues, qui ont souvent été mises en scène dans des tests extrêmes. Et il faut bien avouer que si tout ça ne sert souvent pas grand chose, c'est quelque chose d'assez divertissant à regarder...

Parmi les tests déjà réalisés, les gens de la chaîne YouTube ont réussi à faire tourner Le pneu hiver fête ses 80 ans ! à 5600 tours par minute. Il s'agissait du pneu neige Nokian Hakkapeliitta 8, dont la vitesse nominale est de 190 kilomètres par heure (118 miles par heure) à 1800 tours par minute. Mais lors du test, il a pu atteindre trois fois sa vitesse maximale autorisée, soit 620 kilomètres par heure (385 mph).

Mais Garage 54 ne s'est pas contenté de ça. Pour satisfaire la curiosité de ces "scientifiques", un nouvel objectif a été fixé. Et pas n'importe lequel : franchir le mur du son, soit 1224 km/h.

Malheureusement, la première tentative réalisée le mois dernier a été un échec. En utilisant la même configuration que celle utilisée pour le pneu neige, le pneu a explosé en mille morceaux. Le différentiel n'a pas supporté le stress de l'expérience, et le petit moteur de 60 chevaux était tout simplement trop faible pour pousser la roue jusqu'à la vitesse de rupture de la barrière sonique. La boîte de vitesses manuelle n'a pas non plus aidé.

De retour pour une nouvelle tentative, ces Russes plein d'imagination ont créé une nouvelle configuration, utilisant un moteur Toyota trois fois plus puissant que le précédent, et un pneu sport conçu pour résister à des vitesses de plus de 300 km/h.

Et l'on peut dire que cette nouvelle configuration a été un véritable succès puisque le pneu a été enregistré comme tournant à 10 437 tr/min, soit l'équivalent de 828 mph (1332 km/h). La roue a bel et bien franchi le mur du son, mais l'a-t-elle fait en un seul morceau ? Regardez la vidéo complète en haut de cette page pour voir le résultat de cette expérience aussi folle qu'étrange !